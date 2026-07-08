Dubái, Emiratos Árabes Unidos.— El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán a primera hora de este miércoles, horas después de que tres buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, en lo que se trata del más reciente intercambio de hostilidades que pone en riesgo un acuerdo provisional para poner fin a los combates entre los dos países.

Se tiene previsto que los ataques vayan dirigidos contra distintas instalaciones militares y portuarias, indicaron funcionarios estadounidenses.

El Comando Central de EU dijo que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques “para imponer costos elevados por atacar el transporte marítimo comercial tripulado por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

Un funcionario estadounidense afirmó que las fuerzas armadas atacaron baterías antiaéreas iraníes, sistemas de vigilancia costera, misiles tierra-aire, así como plataformas de lanzamiento de misiles antibuque y drones.

Añadió que también se lanzaron ofensivas contra instalaciones portuarias iraníes.

Según medios estatales iraníes, se escucharon detonaciones en las localidades de Qeshm y Bandar Abbas. Los más recientes ataques llamaron la atención debido a que ocurrieron durante la visita del presidente Donald Trump a Turquía para una cumbre de la OTAN.

[Publicidad]

Horas después de que los tres buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles, Estados Unidos revocó una licencia que había autorizado la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a los combates entre EU e Irán.

Las nuevas agresiones en el estrecho representaron la mayor actividad bélica en una sola jornada desde finales de abril, según la Organización Marítima Internacional de la ONU. Un funcionario de EU dijo que las sanciones petroleras se restablecieron porque las acciones de Irán en el estrecho son inaceptables y tienen consecuencias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó la decisión de revocar la licencia, asegurando en un comunicado que la medida es una violación al acuerdo provisional y que “el gobierno de EU asume la responsabilidad por las consecuencias de este incumplimiento del compromiso”

[Publicidad]

Restos de Jamenei llegan a Irak

Mientras, los restos del antiguo líder supremo de Irán, Ali Jamenei, llegaron a la ciudad de Nayaf, en Irak, para una procesión por dos importantes santuarios chiitas antes de su entierro.

Las ceremonias públicas en Irán concluyeron este martes en la ciudad santa de Qom. En la víspera, la despedida en Teherán fue una oportunidad para demostrar fuerza y unidad. Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.