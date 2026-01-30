Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos; ¿cuál es su simbolismo?

Con motivo de la celebración del centenario de su fundación, este 2026, el Banco de México (Banxico) lanzó un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos para honrar su historia y trayectoria como institución económica autónoma en el país, así como para rendir homenaje a su participación en la economía nacional.

Este billete tendrá un tiraje limitado, por lo que ya se ha colocado como una de las piezas más codiciadas por coleccionistas. El lanzamiento de este nuevo diseño, que conecta la tradición con el legado de la innovación tecnológica, fue dado a conocer a través de un video en sus redes sociales.

Al ser solo una pieza conmemorativa no podrá utilizarse para comprar o realizar pagos, no obstante, si deseas añadir este billete a tu colección, podrás adquirirlo a través de cajeros automáticos y sucursales bancarias autorizadas. En redes sociales, revendedores ya han comenzado a ofrecer esta pieza, con un precio de hasta 7 mil 500 pesos en "preventa".

El billete conmemorativo será únicamente para coleccionar. Foto: Captura de pantalla YouTube (Banxico)

¿Cómo es el nuevo billete de 100 pesos?

Su diseño lleva varios elementos clave que rinden homenaje a la institución y a su trabajo. En el anverso del billete se distingue la imagen de la fachada del edificio principal de Banxico, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Conocido también como el 'edificio de la Mutua', el inmueble alberga las oficinas centrales y el Museo Banco de México.

A los extremos, el edificio está flanqueado por dos esculturas humanas, un hombre y una mujer, quienes simbolizan el trabajo y la abundancia, respectivamente. Este emblemático conjunto escultórico fue creado por el artista poblano Manuel Centurión para adornar las dos columnas principales del Museo Banco de México.

En la parte inferior, frente al edificio, emerge un conjunto de arcos que llevan escritos el nombre y las firmas de algunas figuras clave en la formación de la institución, como Victoria Rodríguez Ceja, actual Gobernadora de Banxico y primera mujer en liderar el organismo. Rodríguez Ceja sucedió a Alejandro Díaz de León Carrillo, quien también forma parte del billete.

El billete conmemorativo contiene el monograma del Banco de México y un hilo dinámico de seguridad con el número 100. Foto: Captura de pantalla YouTube (Banxico)

Por su parte, en el reverso del billete, la imagen de una bóveda ilustra el centro, como un símbolo de confianza. Desde su interior, brotan billetes, monedas y circuitos electrónicos, simbolizando el pasado y el futuro. "Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle. Banxico, 100 años de solidez y confianza", señala la institución.

¿Cuándo se creó el Banco de México y qué objetivo tenía?

La institución nació en el año de 1925, después de una etapa de inestabilidad monetaria y financiera ocasionada por el conflicto revolucionario de 1910. Su papel se centraba en unificar la moneda, ordenar el sistema financiero y reactivar el crédito. De esta forma, con el tiempo Banxico dejó las funciones comerciales, para consolidarse como Banco Central.

Durante su labor operativa, enfrentó diversos momentos clave, como la Gran Depresión, la Crisis de la Plata y la Segunda Guerra Mundial. En 1994 consiguió su autonomía legal, funcional y administrativa y desde entonces se ha enfocado en modernizar y preservar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y contribuir al desarrollo del sistema financiero.

