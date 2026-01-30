Muerte de Catherine O'Hara; así fue la icónica escena de la actriz en “Beetlejuice”

Este viernes 30 de enero, el medio TMZ confirmó el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O'Hara, a los 71 años en Los Ángeles, Estados Unidos. La actriz es recordada principalmente por su actuación en la película de "Mi pobre angelito", como la madre de Kevin McCallister.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte, no obstante, el medio dio a conocer que la actriz habría sufrido una emergencia médica en su casa y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano de la localidad.

Una de las participaciones más recordada de la actriz, fue en la popular película Beetlejuice de 1988, donde Catherine conoció a su pareja, el diseñador de producción Bo Welch, con quien se casó en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke Welch.

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara protagonizó filmes como"Beetlejuice", de Tim Burton. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP, archivo.

Así fue la participación de Catherine O'Hara en Beetlejuice

En 1988, la actriz canadiense formó parte del elenco principal de la comedia de terror y fantasía Beetlejuice, del director Tim Burton, dando vida a Delia Deetz, madrastra de la protagonista Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, quien compartió la pantalla con el actor Michael Keaton, como el excéntrico fantasma.

Una de las escenas más recordadas de la actriz en esta película es cuando interpreta el tema musical principal del filme, llamado "Day-O (The Banana Boat Song)" del músico Harry Belafonte. La escena se desarrolla durante una cena familiar en casa de los Deetz, tras ser poseídos por un grupo de fantasmas traviesos.

Fuera de sí, los miembros de la familia y sus invitados comienzan a cantar y bailar desenfrenadamente, simulando un comportamiento más alocado. Además, a pesar de que la pista de la canción sonaba de fondo, la interpretación y el trabajo de los actores haciendo lip-sync le dio a la escena un toque auténtico y divertido que conquistó a los espectadores.

De acuerdo con algunas entrevistas, la idea de utilizar esta animada melodía para la escena fue propuesta por la misma Catherine O´Hara, argumentando que el género musical conocido como "calipso" aportaría más energía al momento. La elección de la canción de Belafonte para la escena se debió a su bajo costo.

Según la propia Catherine O'Hara, al rodar la secuencia, todos los miembros del elenco añadieron algunos pasos extra a la coreografía del baile. "Nos divertíamos, pero no se sabe si eso se refleja en la película", señaló en una entrevista para Entertainment Week. La actriz describe esta escena como divertida, poderosa y memorable.

Catherine regresa para la secuela de Beetlejuice

Asimismo, la también guionista regresó para la secuela de Beetlejuice Beetlejuice en 2024, en su mismo papel. En esta segunda película, la trama se centra en la nieta de Delia: Astrid Deetz, interpretada por Jenna Ortega, actriz conocida por dar vida al personaje de Merlina en la serie televisiva de Netflix.

"Beetlejuice 2" llegará a cines en el mes de septiembre. Foto: Facebook Warner Bros Pictures

En el filme, el personaje de Catherine queda viuda y atraviesa un proceso de duelo al perder a su esposo, Charles Deetz, interpretado por el actor Jeffrey Jones. En un intento por comunicarse con él en el más allá, Delia termina perdiendo la vida también y reencontrándose con el amor de su vida.

