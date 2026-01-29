PlayStation Plus: ¿cuáles serán los juegos gratis en febrero?; consulta aquí los títulos

El pasado miércoles 28 de enero, PlayStation dio a conocer la lista de juegos que se agregarán a su catálogo de entregas gratuitas en el mes de febrero, en el servicio de suscripción de pago de Sony, llamada PlayStation Plus.

Cada mes, la compañía libera algunos juegos de manera gratuita en su catálogo, que los suscriptores pueden descargar y jugar sin costo adicional, mientras mantengan activa su membresía en los planes Deluxe, Extra y Essential. Esta dinámica les ofrece a sus jugadores una oportunidad de acceder a títulos de manera gratuita, sin la necesidad de pagar el costo completo.

¿Cuáles son los juegos gratis de febrero?

Para el próximo martes 3 de febrero de 2026, PlayStation confirmó la salida de cuatro títulos gratuitos. Una selección más amplia de lo usual:

Undisputed : un simulador de boxeo realista desarrollado por Steel City y diseñado para ofrecer a los usuarios una experiencia más auténtica del deporte con físicas detalladas, técnicas profundas y licencias oficiales de boxeadores reales, como Canelo Álvarez y Terence Crawford . El precio de este juego oscila normalmente entre los mil y mil 500 pesos mexicanos.

: un desarrollado por y diseñado para ofrecer a los usuarios una del deporte con físicas detalladas, técnicas profundas y licencias oficiales de boxeadores reales, como y . El precio de este juego oscila normalmente entre los mil y mil 500 pesos mexicanos. Subnautica: Below Zero : un juego de aventura submarina que tiene lugar en un mundo oceánico alienígena. En este título, los jugadores podrán sumergirse en una expedición bajo cero en una región ártica del planeta 4546B, donde tendrán las tareas de descubrir biomas inexplorados, construir hábitats y vehículos, sobrevivir a temperaturas heladas e investigar otras formas de vida.

: un juego de que tiene lugar en un mundo oceánico alienígena. En este título, los jugadores podrán en una región ártica del planeta 4546B, donde tendrán las tareas de descubrir biomas inexplorados, construir hábitats y vehículos, sobrevivir a temperaturas heladas e Ultros : una aventura de ciencia ficción con una estética colorida y psicodélica, donde los jugadores tendrán que enfrentarse a un ente demoníaco antiguo conocido como Ultros, luego de estrellarse en el "Sarcófago", un enorme núcleo cósmico que flota a la deriva del espacio.

: una aventura de ciencia ficción con una estética colorida y psicodélica, donde los jugadores tendrán que enfrentarse a un conocido como Ultros, luego de estrellarse en el "Sarcófago", un enorme núcleo cósmico que flota a la deriva del espacio. Ace Combat 7: Skies Unknown: un simulador de combate aéreo de ritmo rápido con misiones intensas y gráficos realistas. En este juego, los usuarios podrán adentrarse al interior de una cabina de mando virtual y convertirse en un piloto de combate de élite, mientras patrulla por el cielo y realiza asombrosas acrobacias en el aire.

Estos videojuegos estarán disponibles para descargar gratuitamente en la biblioteca de los jugadores hasta el próximo lunes 2 de marzo. Además, si aún no has descargado la selección de juegos del mes de enero, podrás hacerlo hasta el 2 de febrero. Los títulos del primer mes del año fueron:

Need For Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

