Desde la TikTok Carpet hasta la premiación; guía para seguir en vivo los TikTok Awards México 2026

Los TikTok Awards México 2026 marcan la quinta edición del evento con el que la plataforma reconoce a las y los creadores que generan impacto en áreas como entretenimiento, música, educación, deporte e influencia social. De acuerdo con información oficial de TikTok, la ceremonia se realiza este 29 de enero desde la Ciudad de México y contempla una transmisión en vivo que incluye alfombra, premiación y retransmisión posterior.

La plataforma explica que el objetivo de los premios es destacar a quienes “han impulsado tendencias, conversaciones y comunidades a través de contenido creativo y auténtico” (TikTok Newsroom). La edición 2026 mantiene el formato de votación abierta dentro de la aplicación y una producción transmitida en tiempo real.

Horarios, transmisión y dónde ver los TikTok Awards México 2026

De acuerdo con TikTok, la transmisión inicia a las 19:00 horas con la TikTok Carpet, un espacio previo en el que se realizan entrevistas y cobertura de llegada de nominados y presentadores. La ceremonia de premiación comienza a las 20:00 horas.

La plataforma detalló que el evento puede seguirse en vivo a través de la cuenta oficial @tiktoklatam dentro de la aplicación. Además, Canal 6 Multimedios transmite la gala por televisión abierta, con cobertura adicional desde su cuenta oficial en TikTok.

TikTok informó que “la ceremonia podrá ser vista nuevamente en una retransmisión que durará 24 horas al término del evento”, lo que permite a la audiencia acceder a los momentos más relevantes una vez finalizada la gala.

Sede, conducción, presentaciones musicales y votaciones

La quinta edición de los TikTok Awards México se realiza desde la Ciudad de México, una de las principales sedes de producción de contenido digital en la región, de acuerdo con datos de la propia plataforma y análisis de la industria creativa publicados por Statista.

La conducción de la ceremonia corre a cargo de Ceci de la Cueva, El Malilla y Farid Dieck, mientras que la TikTok Carpet es presentada por Las Damitas Histeria y Fer Carnal. La transmisión digital es conducida por Fer Jalil, según el comunicado oficial del evento.

En el apartado musical, TikTok señaló que el escenario incluye presentaciones de El Bogueto, Julieta Venegas y Yeri Mua. Sobre esta última, la plataforma destacó que “en 2024 se convirtió en la artista musical más escuchada a nivel mundial en TikTok”, según métricas internas compartidas en su centro de noticias.

Respecto a la participación del público, TikTok recordó que las votaciones estuvieron abiertas del 15 al 28 de enero. La mecánica consistió en buscar “TikTok Awards” dentro de la aplicación y acceder al banner oficial, con la posibilidad de emitir un voto diario por categoría.

