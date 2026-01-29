Estrella infantil de Nickelodeon se presentará como DJ en CDMX; descubre los detalles de Party 101

Si creciste escuchando los emblemáticos temas de las series de Nickelodeon, la ex estrella infantil Matt Bennett llegará a la CDMX con su faceta de DJ con el show Party 101, donde la nostalgia invadirá la tornamesa con temas de las series del legendario canal.

Benet saltó a la fama durante su adolescencia por su papel en la serie infantil “Victorious”, donde compartió créditos junto a Ariana Grande y Victoria Justice. Ahora su espectáculo ha obtenido gran reconocimiento entre los fans del programa, al revivir la nostalgia por esa época con mixes de los éxitos musicales de Nickelodeon, Disney Channel y otros icónicos temas de la Generación Z.

El show esta pensado con para vivir un entorno inmersivo con visuales de alto impacto y una curaduría musical pensada en hacer vibrar cada rincón del lugar. Foto: Especial

Estrella infantil de Nickelodeon se presentará como DJ en CDMX

Con un entorno inmersivo, visuales de alto impacto y una curaduría musical pensada en hacer vibrar cada rincón del lugar, la propuesta de Bennett comienza con una peculiar invitación.

“Imagina que todos estamos de vuelta en la secundaria, pero no en cualquier escuela, sino en la icónica Hollywood Arts de Victorious. Entre canciones de Nickelodeon, Disney Channel como Big Time Rush, Victorious, Los Hechiceros de Waverly Place y Hannah Montana.”, así describió Bennet su show.

Party 101 llegará a México el próximo 11 de abril en el Pepsi Center y la preventa se llevará a cabo este 30 de enero a través de la boletera Ticketmaster.

Matt Benet saltó a la fama durante su adolescencia por su papel en la serie infantil “Victorious”. Foto: Especial

