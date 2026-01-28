Los mejores memes que dejó la preventa de Harry Styles en México; así reaccionaron las fans a las nuevas fechas

Tras una pausa en su carrera, Harry Styles arrancó el 2026 sorprendiendo a sus fans con el anuncio de un nuevo álbum y un tour mundial, en el que México formará parte de la gira "Together Together", el próximo 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Por ello, este 28 de enero se llevó a cabo la preventa para el concierto del artista británico, donde miles de fans se volvieron tendencia en redes sociales por compartir los mejores tips para alcanzar los codiciados boletos que rápidamente se agotaron por la alta demanda del evento.

Entre ansiedad y tristeza, una nueva sorpresa llegó para las fans que no alcanzaron a comprar sus entradas, cuando se añadieron tres nuevas fechas para la CDMX, los días 4, 7 y 8 de agosto, completando de esta manera “una residencia muy a la mexicana” y desatando una lluvia de memes.

El cantante anunció su regreso tras cuatro años de ausencia. Foto: Instagram.

Los mejores memes que dejó la preventa de Harry Styles en México

Desde temprano, los usuarios intuyeron que la preventa sería un caos por el gran número de fans que tiene el ex integrante de One Direction.

Las redes sociales estallaron por el anuncio de las nuevas fechas en CDMX. Foto: 'X'

De repente se volvió tendencia las súplicas de las fans que alcanzaron números inimaginables en la fila virtual.

Las redes sociales estallaron por el anuncio de las nuevas fechas en CDMX. Foto: 'X'

Las oraciones fueron muy creativas, con una gran carga de referencias.

Las redes sociales estallaron por el anuncio de las nuevas fechas en CDMX. Foto: 'X'

Las que lograron colocarse en buenos lugares en la fila virtual de Ticketmaster, rápidamente compartieron su triunfo.

Las redes sociales estallaron por el anuncio de las nuevas fechas en CDMX. Foto: 'X'

Justo en el momento donde la fe se apagaba para las que aún no conseguían boletos, se lanzó el anuncio de más conciertos en CDMX.

Las redes sociales estallaron por el anuncio de las nuevas fechas en CDMX. Foto: 'X'

La celebración por las nuevas fechas fechas de Harrry Styles que le devolvieron la esperanza a las fans, se hizo presente conmoviendo a los internautas.

Harry dará 5 shows en el Estadio GNP Seguros🇲🇽

Tendremos a Harry en CDMX por una semana 🥹



31 - julio

01 - agosto

04 - agosto

07 - agosto

08 - agostopic.twitter.com/8s9FsKGEnL — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) January 28, 2026

