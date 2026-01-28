Lamberto Quintero: ¿quién era y por qué se le asocia con el 28 de enero?; aquí te lo decimos

Más Información

Este 28 de enero, los nombres de Antonio Aguilar y Lamberto Quintero volvieron a colocarse entre las principales en redes sociales, luego de que usuarios retomaran uno de los corridos más emblemáticos de la música regional mexicana.

La frase “Cómo me hiere esa fecha” reapareció en videos, publicaciones y comentarios, reavivando una historia marcada por la violencia y la música.

¿Quién fue Lamberto Quintero y por qué su nombre sigue vigente?

Lamberto Quintero Payán fue originario de Badiraguato, Sinaloa, una región asociada al narcotráfico en México. Formó parte de una familia vinculada a este entorno, pues era tío de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

Lamberto Quintero Payán fue tío de Rafael Caro Quintero. Foto: DEA

Fue asesinado en 1976 en Culiacán, Sinaloa, durante un ataque armado que, según varias versiones, estuvo relacionado con ajustes de cuentas entre grupos criminales. La violencia del hecho y el contexto en el que ocurrió provocaron que su nombre comenzara a circular con fuerza en la región.

Con los años, su figura trascendió más allá de los hechos documentados gracias al “Corrido de Lamberto Quintero”, una canción que lo retrata como un hombre valiente y respetado.

El corrido que inmortalizó una fecha: el 28 de enero

El Corrido de Lamberto Quintero, escrito por Paulino Vargas e interpretado por Antonio Aguilar, es considerado uno de los primeros narcocorridos en alcanzar difusión masiva dentro de la música regional mexicana.

La letra narra con detalle los momentos previos y posteriores al asesinato del personaje, ocurrido —según el propio corrido— un 28 de enero, fecha que quedó grabada en la memoria colectiva.

El nombre de Antonio Aguilar y de Lamberto Quintero, se ha convertido en tendencia en redes sociales. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la canción, Quintero fue víctima de una emboscada en las inmediaciones de El Salado, en el municipio de Culiacán, mientras se encontraba desprevenido. Otras versiones señalan que el ataque ocurrió por la espalda y con armas de alto calibre. Gravemente herido, fue trasladado a la Clínica Santa María, donde finalmente perdió la vida.

El legado cultural de Lamberto Quintero en Sinaloa

Más allá del corrido, el nombre de Lamberto Quintero permanece vigente en Sinaloa a través de varias expresiones culturales, como el llamado “Lambertazo”, un evento que se realiza en El Salado y que reúne a músicos y seguidores del género para rendir homenaje al personaje mediante corridos y presentaciones en vivo.

¿Qué dice la letra del corrido "Lamberto Quintero" de Antonio Aguilar?

Un día 28 de enero

Cómo me hiere esta fecha

A don Lamberto Quintero

Lo seguía una camioneta

Iban con rumbo al Salado

Nomás a dar una vuelta

Pasaron El Carrizal

Iban tomando cerveza

Su compañero le dijo

Nos sigue una camioneta

Lamberto sonriendo dijo¿Pa' qué son las metralletas?

Ya cerquita del Salado

Rugieron dos R15

Ahí dejaron un muerto

Enemigo de Lamberto

Quisiera que fuera cuento

Pero, señores, es cierto

Un hombre fuera de serie

Alegre y enamorado

Platicando con su novia

Él estaba descuidado

Cuando unas balas certeras

La vida le arrebataron

Clínica Santa María

Tú vas a ser mi testigo

Dos días después de su muerte

Vuelven a sonar los tiros

Ahí quedaron diez hombres

Por esos mismos motivos

Puente que va a Tierra Blanca

Tú que lo viste pasar

Recuérdales que a Lamberto

Nunca se podrá olvidar

Que por mi parte aseguro

Que hace falta en Culiacán

