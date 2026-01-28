Lamberto Quintero: ¿quién era y por qué se le asocia con el 28 de enero?; aquí te lo decimos

Más Información
Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al cuadrilátero de Ring Royale; ¿cuándo y dónde ver la pelea?
Este 28 de enero, los nombres de Antonio Aguilar y Lamberto Quintero volvieron a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que usuarios retomaran uno de los corridos más emblemáticos de la música regional mexicana.
La frase “Cómo me hiere esa fecha” reapareció en videos, publicaciones y comentarios, reavivando una historia marcada por la violencia y la música.
¿Quién fue Lamberto Quintero y por qué su nombre sigue vigente?
Lamberto Quintero Payán fue originario de Badiraguato, Sinaloa, una región asociada al narcotráfico en México. Formó parte de una familia vinculada a este entorno, pues era tío de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.
Fue asesinado en 1976 en Culiacán, Sinaloa, durante un ataque armado que, según varias versiones, estuvo relacionado con ajustes de cuentas entre grupos criminales. La violencia del hecho y el contexto en el que ocurrió provocaron que su nombre comenzara a circular con fuerza en la región.
Con los años, su figura trascendió más allá de los hechos documentados gracias al “Corrido de Lamberto Quintero”, una canción que lo retrata como un hombre valiente y respetado.
Lee también: Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
El corrido que inmortalizó una fecha: el 28 de enero
El Corrido de Lamberto Quintero, escrito por Paulino Vargas e interpretado por Antonio Aguilar, es considerado uno de los primeros narcocorridos en alcanzar difusión masiva dentro de la música regional mexicana.
La letra narra con detalle los momentos previos y posteriores al asesinato del personaje, ocurrido —según el propio corrido— un 28 de enero, fecha que quedó grabada en la memoria colectiva.
De acuerdo con la canción, Quintero fue víctima de una emboscada en las inmediaciones de El Salado, en el municipio de Culiacán, mientras se encontraba desprevenido. Otras versiones señalan que el ataque ocurrió por la espalda y con armas de alto calibre. Gravemente herido, fue trasladado a la Clínica Santa María, donde finalmente perdió la vida.
Lee también: Fiscalía de EU no pedirá pena de muerte contra Rafael Caro Quintero ni Vicente Carrillo Fuentes; no da detalles sobre su decisión
El legado cultural de Lamberto Quintero en Sinaloa
Más allá del corrido, el nombre de Lamberto Quintero permanece vigente en Sinaloa a través de varias expresiones culturales, como el llamado “Lambertazo”, un evento que se realiza en El Salado y que reúne a músicos y seguidores del género para rendir homenaje al personaje mediante corridos y presentaciones en vivo.
¿Qué dice la letra del corrido "Lamberto Quintero" de Antonio Aguilar?
Un día 28 de enero
Cómo me hiere esta fecha
A don Lamberto Quintero
Lo seguía una camioneta
Iban con rumbo al Salado
Nomás a dar una vuelta
Pasaron El Carrizal
Iban tomando cerveza
Su compañero le dijo
Nos sigue una camioneta
Lamberto sonriendo dijo¿Pa' qué son las metralletas?
Ya cerquita del Salado
Rugieron dos R15
Ahí dejaron un muerto
Enemigo de Lamberto
Quisiera que fuera cuento
Pero, señores, es cierto
Un hombre fuera de serie
Alegre y enamorado
Platicando con su novia
Él estaba descuidado
Cuando unas balas certeras
La vida le arrebataron
Clínica Santa María
Tú vas a ser mi testigo
Dos días después de su muerte
Vuelven a sonar los tiros
Ahí quedaron diez hombres
Por esos mismos motivos
Puente que va a Tierra Blanca
Tú que lo viste pasar
Recuérdales que a Lamberto
Nunca se podrá olvidar
Que por mi parte aseguro
Que hace falta en Culiacán
También te interesará:
¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?, guía paso a paso
¿Cómo neutralizar el olor a baño de tu hogar?; conoce algunos consejos eficaces y naturales
Constancia de Situación Profesional: ¿qué es y cómo obtenerla sin complicaciones?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]