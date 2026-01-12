Más Información

Durante la mañana del 12 de enero, el peso mexicano mostró ganancias sobre el , el tipo de cambio se ubicó en un costo de $17.91, de acuerdo con .

El peso comenzó la semana con un repunte diario de 0,34% de la moneda estadounidense frente al viernes, lo cual coincidió con una caída de 0,41% del (DXY).

“Hoy, el peso se beneficia del retroceso del billete americano, considerando las implicaciones del juicio de Powell y de los recientes datos de empleo en EU para la de la Fed”, escribieron analistas de Monex en una nota de apertura del mercado.

¿Qué precio tiene el dólar hoy 12 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en los diferentes bancos en México:

  • Banamex: MXN$18,45 por dólar
  • BBVA México: MXN$18,20 por dólar
  • Banorte: MXN$18,30 por dólar
  • Banco Azteca: MXN$19,05 por dólar

De acuerdo con Bloomberg, el (DOF) establece este 12 de enero un tipo de cambio de $17,9842 por dólar.

