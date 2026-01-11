Más Información

Nueva York. El presidente de la de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

En un comunicado,denunció que la investigación no tiene que ver realmente con su testimonio, "Esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno", aseguró.

A decir de Powell, "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

Lee también

Indicó que, a final de cuentas, "se trata de si la Fed podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en pruebas y condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación".

Powell aseguró que siempre ha desempeñado su trabajo "sin temor ni favoritismos políticos, centrándome únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense".

Trump y otros altos cargos del gobierno han criticado la renovación de la sede de la Fed, y el verano pasado el mandatario reprochó que el coste total haya pasado de los alrededor de 2 mil 500 millones ya conocidos, 700 más que el plan inicial, a 3 mil 100, algo que Powell refutó.

Está previsto que Trump anuncie próximamente a su candidato para sustituir al frente de la Fed a Jerome Powell, con quien el mandatario se ha mostrado muy en desacuerdo y cuyo mandato concluye en mayo.

Lee también

Recientemente, el magnate inmobiliario ha dicho que se está debatiendo entre su actual asesor económico, Kevin Hasset y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir la entidad emisora a partir de mayo.

