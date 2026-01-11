La Financiera para el Bienestar calcula otorgar 255 mil créditos a la palabra de manera acumulada en seis años, como parte de su estrategia de ampliar la inclusión financiera y fortalecer las capacidades productivas de la población que carece de acceso al sistema bancario tradicional, de acuerdo con su Programa Institucional 2025-2030.

El documento establece que la meta no corresponde a un volumen anual concentrado en 2030, sino a un objetivo gradual a lo largo del sexenio, mediante colocaciones anuales crecientes y moderadas.

La Financiera para el Bienestar será el organismo del gobierno encargado de otorgar crédito productivo a la población en general, ocupando el lugar del Banco del Bienestar, que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfocará primordialmente en la dispersión de programas sociales.

Financiera para el Bienestar estima que cerró el año pasado con más de 40 mil créditos otorgados. En tanto, para 2026 se mantendrá un objetivo similar, con proyecciones que alcanzan los 41 mil préstamos a la palabra.

De manera paulatina, el organismo incrementará el crédito a disposición, previendo en 2027 colocar 42 mil financiamientos, aumentando en 2028 a 43 mil; en 2029 a 44 mil, y 45 mil préstamos en 2030. La suma de estas metas anuales permite alcanzar el total acumulado de 255 mil apoyos crediticios al cierre del periodo.

Detalló que los créditos a la palabra están dirigidos principalmente a personas que enfrentan barreras estructurales para acceder al financiamiento formal, como la falta de historial crediticio, garantías o avales.

Señala que este instrumento busca atender a microemprendedores, pequeños productores y personas en situación de vulnerabilidad económica, tanto en zonas rurales como urbanas, donde la presencia de la banca comercial es limitada.

De acuerdo con el enfoque institucional, este ritmo responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del esquema, asegurar la correcta recuperación de los recursos y fortalecer los mecanismos de seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios.

El Programa Institucional 2025-2030 también vincula la colocación de créditos con acciones de educación financiera, fomento del ahorro y fortalecimiento de capacidades productivas, con el objetivo de que los apoyos se traduzcan en mejoras reales y sostenidas en el ingreso y bienestar de las personas beneficiadas.

La institución subraya que el financiamiento no debe operar de manera aislada, sino como parte de un modelo integral de inclusión.

La Financiera para el Bienestar contempla que el financiamiento de estos apoyos se realice a través de su fideicomiso, lo que permitirá la reutilización de los recursos recuperados y una mayor eficiencia en la operación del programa.

La estrategia considera el fortalecimiento de su infraestructura operativa y tecnológica, así como el aprovechamiento de su red de atención en todo el país.

Palanca estratégica

El programa de la financiera también coloca a las remesas como uno de los ejes estratégicos para ampliar la inclusión financiera y fortalecer las economías locales en comunidades de alta migración.

Plantea consolidarse como un canal accesible y de bajo costo para el envío, recepción y aprovechamiento de estos recursos, particularmente en hogares que hoy dependen de intermediarios privados con comisiones elevadas.

El documento indica que uno de los principales objetivos es que las remesas dejen de operar únicamente como transferencias de efectivo y se conviertan en un servicio financiero integral, capaz de vincular a los receptores con productos de ahorro, medios de pago y otros instrumentos formales.

La institución reconoce que millones de familias reciben remesas de manera recurrente sin que se traduzca en inclusión financiera ni generación de historial crediticio.

También prevé aprovechar su red de atención territorial y sus canales digitales para facilitar el cobro de remesas en zonas rurales. Al mismo tiempo, busca incentivar que una parte de estos recursos se canalicen el ahorro formal, con el fin de fortalecer la estabilidad financiera de los hogares y reducir su dependencia del efectivo.

El documento también muestra la importancia de promover el uso productivo de las remesas, mediante su articulación con programas de crédito social y proyectos productivos familiares.

Bajo este enfoque, las remesas pueden convertirse en un instrumento para impulsar el desarrollo económico local.