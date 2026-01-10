La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó que los programas sociales son la prueba de que el recurso público ha regresado al pueblo y sostuvo que, bajo este modelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha consolidado como “la mejor Presidenta del mundo”.

Lo anterior al gobernar con justicia social y priorizar a los sectores históricamente más vulnerables.

Durante un acto en el municipio de Petatlán, Guerrero, de la Costa Grande, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel señaló que el país vivió por años el abandono del Estado, lo que profundizó la pobreza y la desigualdad, situación que —dijo— comenzó a revertirse a partir de 2018 con el cambio de rumbo político impulsado por la Cuarta Transformación.

Lee también Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel en el municipio de Petatlán, Guerrero junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (10/01/2026). Foto: Presidencia

“En 2018 el pueblo de México decidió que el país debía transformarse, que se debía gobernar con justicia para alcanzar el bienestar y consolidarlo como un derecho. Hoy, bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación”, expresó.

La titular de Bienestar destacó que los programas sociales son uno de los pilares del proyecto de nación y la evidencia de que el Estado volvió a colocarse del lado del pueblo, en especial de los más pobres.

Subrayó que las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad no son apoyos temporales, sino derechos constitucionales que garantizan una vida digna.

Lee también Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel en el municipio de Petatlán, Guerrero junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (10/01/2026). Foto: Presidencia

En ese contexto, anunció el fortalecimiento del programa Salud Casa por Casa, que a partir de 2026 incrementará su cobertura con la participación de 20 mil servidoras y servidores de la salud, quienes brindan atención médica directa en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país.

Asimismo, informó que para 2026 el Gobierno federal destinará más recursos —como se ha anunciado— para seguir fortaleciendo los programas de Bienestar, una inversión que calificó como histórica.

“Los recursos públicos son para el pueblo, por eso nuestra presidenta es la mejor presidenta del mundo. Más de 20 millones de personas reciben pensiones que no son un apoyo temporal, sino un derecho para toda la vida”, afirmó Montiel.

Finalmente, resaltó que los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar, y aseguró que el actual gobierno camina en el territorio y junto al “México profundo”, siguiendo el principio que guía a la administración federal: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc