Londres.— Pese a una volatilidad puntual por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las protestas en Irán, el precio del petróleo podría caer hasta colocarse por debajo de 60 dólares este año, ante un mercado saturado por el exceso de oferta frente a una demanda ralentizada.

Varios analistas predicen que tanto el crudo Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense podrían cotizar a 55 dólares o incluso menos en el primer trimestre, si bien después repuntarían hasta un promedio de unos 60 dólares.

Aparte de previsibles subidas temporales por los riesgos geopolíticos, que incluyen también la guerra en Ucrania, los expertos pronostican una tendencia en general bajista este ejercicio, debido a que se espera un superávit algo inusual de suministro.

Tras la explosiva intervención de Washington en Caracas el 3 de enero, sorprendió que el valor del petróleo no se disparó, como se temía, sino que se mantuvo relativamente estable entre 59 y 62 dólares.

“Enseguida se vio que la situación política en Venezuela no ha derivado en violencia civil ni en caídas importantes de la producción, que hubieran impulsado los precios”, mencionó Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy.

Si Estados Unidos empieza a comercializar por su cuenta, como dice que hará, el crudo venezolano confiscado, el resultado será aumentar aún más la oferta, lo que mantendrá esa presión a la baja, apuntó Alan Gelder, especialista de Wood Mackenzie.

No obstante, los expertos no esperan que la producción desde Venezuela pueda aumentar a corto plazo, incluso si Estados Unidos toma el control del país.

Esto se debe a que la infraestructura petrolera está deteriorada y hay escasez de mano de obra cualificada, mientras que la incertidumbre política puede disuadir la inversión privada. Respecto a si el mercado podría castigar una posible violación del derecho internacional en la injerencia de la administración de Donald Trump en el país latinoamericano, León es claro: “Hay precedentes en Irak, Siria o Libia, donde las consideraciones legales internacionales no han sido determinantes para la actividad empresarial ni para los consumidores”.

Según Gelder, en los próximos días los ojos seguirán puestos en Irán para ver si las revueltas internas desestabilizan al gobierno, amenazando las exportaciones, lo que podría encarecer el crudo en lo que se conoce como la prima de riesgo geopolítico —la parte del precio que no se explica por oferta y demanda.

También la guerra de Rusia en Ucrania continúa impactando el mercado petrolero. EFE