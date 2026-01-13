Más Información

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

La mañanera de Sheinbaum, 13 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 13 de enero, minuto a minuto

Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

“Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

“Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Washington. El (IPC) de EU se mantuvo en un 2.7% en diciembre de 2025, al mismo nivel del dato de noviembre y a tono con las predicciones del mercado, según informó este martes el (BLS).

La subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable en un 2,6% respecto al mes anterior, pero ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban un índice más elevado debido a los efectos aún palpables de la del presidente Donald Trump.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,3% en el último mes del año pasado, después del incremento de 0,2% en noviembre.

Lee también

La inflación subyacente registró un del 0,2%, el mismo del periodo anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda, que aumentó un 0,4% en diciembre, fue el principal impulsor de la crecida mensual de la inflación en .

El precio de los alimentos creció un 0,7% al mismo nivel del índice de alimentos para el consumo en el hogar y el consumidos fuera del hogar.

Lee también

Por su parte, índice de energía aumentó un 0,3%, después del repunte del 1,1% anterior, a pesar de la caída del 0,5% en los precios de la gasolina, que crecieron un 3% en noviembre.

En términos interanuales, el índice de alimentos subió un 3,1% y la energía un 2,3%.

Las la atención médica, la ropa, el cuidado personal, la recreación y la educación estuvieron entre los índices que aumentaron en diciembre.

Lee también

Entre los que disminuyeron se incluyen los sectores de comunicaciones, automóviles y camiones usados, y muebles y artículos para el hogar.

Durante el histórico cierre federal de 43 días registrado entre octubre y noviembre pasados en EU, la inflación fue la excepción en el apagón de oficiales, debido a su importancia para el cálculo del ajuste de la vida y los consiguientes aumentos de los beneficios de la Seguridad Social.

Durante ese periodo se dejaron de publicar datos claves de desempleo y las estimaciones del (PIB), lo que ha restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual y complicado el trabajo de la (Fed), que sigue muy de cerca estas cifras en sus decisiones de política monetaria.

Lee también

El apagón de indicadores económicos podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y no aprueban un nuevo presupuesto y lograr evitar un nuevo cierre gubernamental antes de la fecha límite del 30 de enero próximo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]