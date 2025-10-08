Más Información

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

GN en el Senado fue a petición de la Mesa Directiva, aclara Laura Itzel Castillo; no están armados, dice

GN en el Senado fue a petición de la Mesa Directiva, aclara Laura Itzel Castillo; no están armados, dice

Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que está en proceso de divorcio; "respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre", dice

Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que está en proceso de divorcio; "respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre", dice

Aprueban aumento de 4.5% en salario de trabajadores sindicalizados de Pemex

Aprueban aumento de 4.5% en salario de trabajadores sindicalizados de Pemex

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

Ella es "La Güera", presunta lideresa del grupo delictivo "Los Oaxacos" que opera al poniente de CDMX

Ella es "La Güera", presunta lideresa del grupo delictivo "Los Oaxacos" que opera al poniente de CDMX

Una serie de datos de reciente publicación sobre el mercado de empleo en perfilan una situación de deterioro en ausencia del informe oficial del (BLS), que ha sido retrasado debido al cierre parcial del Gobierno.

Variashan usado sus propios métodos para publicar estimaciones, como la firma de capital privado Carlyle, que cree que se crearon 17 mil empleos en septiembre, por debajo de los 22 mil de agosto, y en línea con una tendencia descendente.

"El cierre del Gobierno nos privó del informe de empleo del viernes (pasado), pero datos de nuestra cartera sugieren que el colapso en el crecimiento de los empleos en EE.UU. continuó en septiembre", indica Carlyle, que destaca que la media eran 200 mil a principios de año.

Lee también

Foto: iStock/Archivo
Foto: iStock/Archivo

Bank of America, mientras, estimó mediante datos internos "un mayor enfriamiento en el crecimiento (del empleo) el septiembre", que sitúa en torno al 0,5 % interanual, por debajo de la media de los últimos tres meses del BLS, según se hace eco el portal económico Marketwatch.

La Reserva Federal de Nueva York publicó ayer una encuesta a consumidores que reflejaba que las expectativas sobre el mercado laboral "siguen deteriorándose" y esperan "un menor crecimiento de las ganancias, mayor probabilidad de perder el trabajo" y de que aumente el desempleo.

La semana pasada, la firma de procesamiento de nóminas ADP mostró la eliminación de 32 mil puestos de trabajo en septiembre en el sector privado, y el índice de gestores de compras (PMI) destacó que empleo "siguió en territorio contractivo por cuarto mes consecutivo".

Lee también

El economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi, publicó el domingo en X una evaluación de las estimaciones de ADP y de la firma Revelio Labs, que "sugieren que esencialmente no hubo un crecimiento del empleo durante el mes", y dijo que otros datos refuerzan esa tesis.

Zandi, que concluyó que pese a que el informe del BLS es importante para medir la salud económica y tomar decisiones políticas, los datos de fuentes privadas están cubriendo el vacío y reflejan "que el mercado laboral es débil y se está debilitando".

Todos esos datos parecen certificar la ralentización de la creación de empleo en EE.UU. que ha llevado a la a adoptar un posicionamiento más neutral a la hora de abordar su doble cometido, y a acometer una bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto en septiembre.

Según la herramienta de estimación FedWatch, el mercado da una probabilidad del 92 % a una nueva bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto por parte del banco central estadounidense en octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores ¿De cuánto es el monto Fecha límite del depósito. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores? ¿De cuánto es el monto? Fecha límite del depósito

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?