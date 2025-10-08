Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Washington. El Senado de tumbó por sexta vez las propuestas presentadas por los republicanos y los para abrir el gobierno, que ya entra en la segunda semana de cierre.

Como en las otras ocasiones, ninguno de los proyectos ha conseguido lograr los 60 apoyos necesarios para ser . El presentado por los republicanos fue derrota por 54 votos a favor y 45 votos en contra; y el de los demócratas obtuvo 47 favorables y 52 en contra.

Los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, rompieron la disciplina de voto de su partido y apoyaron la propuesta republicana, también el senador independiente de Maine, Angus King, como hicieron en las anteriores votaciones.

Lee también

Sin embargo, el senador republicano Rand Paul, de , votó en contra.

Esta falta de consenso entre los senadores mantiene el , mientras que agencias federales permanecen cerradas y cientos de empleados no pueden trabajar. A medida que pasan los días, más agencias se van quedando sin fondos para hacer frente a esta situación.

El escollo principal entre ambos se encuentra en las partidas de salud.

Lee también

Por un lado, los demócratas se niegan a dar su apoyo al proyecto presentado por los republicanos hasta que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare que expiran este año. Quieren también que se revoquen los recortes en materia de salud recogidos en la ley presupuestaria que impulsó el presidente, Donald Trump, la "Big Beatiful Bill".

Los republicanos, por su parte, les acusan de querer cerrar el Gobierno intencionadamente y de querer dar a.

Hace unos días, el presidente, , se mostró abierto a negociar con los un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno. Sin embargo, líderes republicanos han señalado que negociarán solo una vez se reabra.

Lee también

Mientras tanto, la tensión entre los republicanos y demócratas no hace más que aumentar.

El cierre del Gobierno ya está teniendo efectos tangibles: los aeropuertos internacionales de Nashville y O’Hare, en , han informado que la escasez de controladores aéreos está generando retrasos y se prevé que cierren algunas torres de control.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?