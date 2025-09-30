Mérida, Yucatán.- Las mujeres que habitan en Mérida, capital del estado de Yucatán, recibirán atención médica y mastografías sin costo, anunció la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN), quien consideró a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, como un acto de amor propio.

Por ello, la alcaldesa meridana mencionó que octubre será rosa, porque "reconocemos la labor de la sociedad civil y de la Campaña Tócate que busca concientizar a más mujeres en el cuidado de su salud y la detección oportuna del cáncer de mama.

Patrón Laviada dijo que “desde el ayuntamiento, caminamos con las mujeres, las escuchamos, las apoyamos y las cuidamos. Abrimos espacios para que ninguna esté sola, para que ninguna mujer enfrente este reto sola. Aquí tiene un gobierno municipal que las cuida a todas, todos los días”.

En compañía de Alejandra Gutiérrez, presidenta de la Fundación Tócate IAP, la alcaldesa Cecilia Patrón agradeció y reconoció la labor de la sociedad civil organizada de abrir estos espacios para hablar, concientizar y sumar más voces que pongan en frente un tema tan importante para todas las mujeres de nuestra ciudad, tal como lo es la lucha contra el cáncer de mama.

La munícipe compartió que por medio del Centro de Atención Médica a la Mujer, ubicado en la Emiliano Zapata Sur, se han otorgado mil 523 consultas para detección oportuna de cáncer de mama, con la realización de 1 mil 828 mastografías.

El Mastógrafo Móvil ha aplicado mil 156 estudios gratuitos. Además, se ha priorizado la salud de las mujeres meridanas con 15 mil 260 consultas en los módulos médicos en colonias, además de mil 928 servicios mediante los módulos móviles.

En estos espacios se han brindado 750 consultas ginecológicas, cerca de mil 300 ultrasonidos, más de 10 mil 500 atenciones odontológicas y 96 mil 900 detecciones y atenciones de enfermería.

Cecilia Patrón destacó que en Mérida cuentan con una aliada siempre cercana, un gobierno municipal que ha trabajado para que las niñas encuentren oportunidades para crecer con salud y confianza, que las jóvenes sepan que su vida es valiosa y tienen derecho a cuidarse, y que las mujeres adultas tengan acceso a servicios y apoyos que las respalden.

En su intervención dedicó también un emotivo momento y con especial cariño a todas las mujeres que han luchado contra el cáncer de mama, a las que lo enfrentan hoy con valentía, a quienes lo han vencido, y también para las que ya partieron, dejándonos su ejemplo y testimonio de su fortaleza.

“Ellas nos inspiran y nos recuerdan que la prevención salva vidas y las mujeres de Mérida dan vida a nuestra ciudad. Nuestro compromiso es con ellas, y nuestro deber es seguir construyendo condiciones para que puedan fluir con salud y bienestar”, concluyó la edil.

