Más Información

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX

Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX

Fiscalía CDMX ha recibido 18 denuncias por amenazas de bomba en instalaciones de la UNAM

Fiscalía CDMX ha recibido 18 denuncias por amenazas de bomba en instalaciones de la UNAM

Washington.- La escasez de controladores de tráfico aéreo, provocada por el cierre del Gobierno federal, está generando retrasos este martes en los aeropuertos internacionales de Nashville y O’Hare, en , y se prevé el cierre de algunas torres de control.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó en un comunicado que el aeropuerto de dependerá de los sistemas de radar de la torre por “falta de personal” y que un centro remoto se hará cargo de estas rutas durante la noche.

Además, agregó que debido a los controladores que se han reportado enfermos en las últimas 48 horas, los vuelos en Chicago presentan más de 40 minutos de atraso.

Lee también

El comunicado concluye pidiendo “paciencia” a pilotos y pasajeros, advirtiendo que quienes viajen en las próximas horas se encontrarán con retrasos considerables.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, se espera que esta noche existan órdenes de la FAA para mantener suspendidos diversos vuelos por tiempo indefinido después de las 7:00 p.m.

Estas interrupciones en el tráfico aéreo, provocadas por la escasez de personal, se deben a que los controladores han comenzado a dejar sus puestos de trabajo ante el cierre del Gobierno federal, que tiene congelados sus salarios.

La paralización del Gobierno se produce también en medio de la disputa entre demócratas y republicanos sobre Obamacare y el financiamiento del Seguro Social, lo que ha impedido aprobar un plan provisional para mantener en funcionamiento todas las agencias federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2A/ iStock

Estos son los trabajadores migrantes que “sí quiere” Trump y la visa que deben tramitar

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA Foto: iSTOCK/Beautiful Fireworks

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA