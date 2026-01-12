Más Información

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

El (SAT) lanzó un llamado a las empresas a presentar su declaración anual correspondiente al 2025.

Recordó que el periodo para cumplir con esta obligación fiscal, inició en enero y concluye hasta el 31 de marzo del 2026.

Sin embargo, desde el pasado 1 de diciembre de 2025 el SAT puso a disposición de los contribuyentes el simulador del y Régimen Simplificado de Confianza, para que las empresas visualicen la información que presentaron durante el ejercicio fiscal 2025.

Calendario Fiscal

Al desglosar el calendario de acuerdo al tipo de contribuyente, mencionó que en primer lugar comienzan las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación, ya que tienen hasta el 19 de enero para presentar la declaración del ejercicio por liquidación.

Después siguen todos los causantes que tributan en los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del (ISR), es decir, las personas morales, o bien las empresas, grupo en los que se encuentran los grandes contribuyentes.

Incluye también a los que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o pequeños contribuyentes.

Todos ellos, tienen hasta este 31 de marzo para presentar su del 2025.

Por último, la fecha límite para las sin fines de lucro o las organizaciones civiles, como las donatarias, es el 16 de febrero para rendir cuentas ante el fisco.

El recordó que para facilitar el cumplimiento en tiempo y forma, todos encontrarán en la nueva plataforma del órgano recaudador, información precargada que les ayudará a elaborarla.

Señaló que en dicha plataforma ya datos recopilados con anterioridad de los pagos provisionales presentados y los que fueron realizando durante el ejercicio.

Además de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.

Las retenciones efectivamente que le hicieron a sus trabajadores y pagadas del ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO, está precargada.

Hay información de las conocidas como CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Igualmente del remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

¿Qué se necesita?

El SAT refirió que para poder presentar la declaración, las empresas necesitan contar con la vigente.

Contar con un servicio de , ya que si resulta un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia bancaria.

En ese caso, se debe verificar que la institución de crédito esté autorizada para recibir contribuciones federales.

