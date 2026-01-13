Más Información
Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas
Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”
Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU
Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral
Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”
Trump participará en el Foro Económico de Davos; acudirá con una importante delegación, afirman organizadores
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá la próxima semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, en los Alpes suizos, anunciaron los organizadores.
"Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump", que estará "acompañado de la mayor delegación" estadounidense que haya participado nunca en el Foro de Davos, declaró el presidente del evento, Borge Brende, en rueda de prensa.
Lee también EU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800 mil mdd, según Telegraph; sería durante la cumbre de Davos
Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance; encuentro será el miércoles en la Casa Blanca
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]