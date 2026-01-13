Más Información

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

La mañanera de Sheinbaum, 13 de enero, minuto a minuto

Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

“Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Trump participará en el Foro Económico de Davos; acudirá con una importante delegación, afirman organizadores

ONU pide investigar muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis; llama a reducir tensiones y evitar "incitación a la violencia”

El presidente de , Donald Trump, asistirá la próxima semana a la reunión anual del (WEF) en Davos, en los Alpes suizos, anunciaron los organizadores.

"Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump", que estará "acompañado de la mayor delegación" estadounidense que haya participado nunca en el Foro de Davos, declaró el presidente del evento, Borge Brende, en rueda de prensa.

