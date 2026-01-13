Trump participará en el Foro Económico de Davos; acudirá con una importante delegación, afirman organizadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá la próxima semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, en los Alpes suizos, anunciaron los organizadores.

"Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump", que estará "acompañado de la mayor delegación" estadounidense que haya participado nunca en el Foro de Davos, declaró el presidente del evento, Borge Brende, en rueda de prensa.

Lee también EU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800 mil mdd, según Telegraph; sería durante la cumbre de Davos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc