Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), e integrantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos y Canadá participaron en la Conferencia Final de Planificación del Ejercicio Multinacional de Defensa Aérea “AMALGAM EAGLE 2025” en Cleveland, Ohio, para fortalecer la coordinación y reducir las amenazas en el espacio aéreo de América del Norte.

En un comunicado la Defensa Nacional señaló que “el ejercicio de este año es el primero en más de una década en el que participan de manera simultánea los tres países, se definieron los objetivos y escenarios que se encuentran orientados a los preparativos de la Copa Mundial de Futbol 2026”.

La dependencia resaltó que la participación de México en “AMALGAM EAGLE 2025” se enmarca bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, y respeto a la soberanía.

Militares de los tres países asistieron a la Conferencia Final de Planificación del Ejercicio Multinacional de Defensa Aérea en Cleveland, Ohio. Foto: Especial

También, indicó, en los principios de decisiones de cada nación, y en las acciones que contribuyen a consolidar una arquitectura de seguridad preventiva que protege los intereses y bienestar del país.

Esta conferencia, que se realizó del 18 al 22 de agosto, se suma a los mecanismos y reuniones de cooperación militar entre México y EU, existentes desde 2016; durante el presente año se han llevado a cabo diferentes encuentros.

El 27 y 28 de mayo, por ejemplo, se efectuó un encuentro entre el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Ahí los altos oficiales presenciaron el ejercicio de adiestramiento conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), la Armada y la Guardia Nacional (GN).

En tanto, del 23 al 25 de junio, los altos mandos se reunieron en las instalaciones del Comando Norte en Colorado Springs, Colorado, donde se ubica la sede del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte del Pentágono.

Esta reunión tuvo por objetivo profundizar en temas de interés común en Seguridad y Defensa entre las Fuerzas Armadas de México y las de Estados Unidos.

En el ámbito de seguridad fronteriza, del 5 al 7 de agosto en Ensenada, Baja California, representantes de la Sedena y del Comando Norte de Estados Unidos sostuvieron una junta regional de comandantes fronterizos.

Dicha actividad se constituye como la plataforma fundamental para la colaboración y coordinación de los esfuerzos de seguridad en la frontera entre ambos países, se informó del lado mexicano.