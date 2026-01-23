La percepción de inseguridad en la Alcaldía Tlalpan disminuyó 8.7 % en el último trimestre de 2025, al pasar de 64.4 % en septiembre a 55.7 % en diciembre, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados este 23 de enero.

Con base en estos datos, Tlalpan se encuentra entre las áreas urbanas del país con mayor baja en percepción de inseguridad durante el periodo, lo que la coloca dentro del grupo de demarcaciones con mejor evolución en este indicador a nivel nacional.

En el comparativo por alcaldías de la Ciudad de México, Tlalpan se colocó como la segunda demarcación con mayor reducción en la percepción de inseguridad durante el último trimestre de 2025.

Además de la mejora en percepción, la demarcación gobernada por Gabriela Osorio reportó una caída de 19.2% en conflictos o enfrentamientos, al pasar de 59.6% en el tercer trimestre de 2025 a 40.4% en el cuarto trimestre, uno de los descensos más relevantes registrados en este indicador.

Lee también “Unos juegan futbol; otros, con sus cigarros de marihuana”, dicen vecinos sobre canchas en Unidad Habitacional Tlatelolco

“Este segundo dato es relevante porque no solo refleja un cambio en cómo la población se siente respecto a la seguridad, sino también una mejora en la convivencia y el orden territorial, al disminuir la proporción de personas que dijeron haber tenido algún conflicto o enfrentamiento en su entorno”, destacó la demarcación.

La alcaldía destacó que los resultados de la ENSU muestran que Tlalpan no solo registró una de las mayores reducciones trimestrales en percepción de inseguridad, sino que además consolidó una tendencia anual a la baja y se ubicó entre las alcaldías con mejor desempeño en la reducción de la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.

La ENSU se levantó entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025, con una muestra nacional de 27 mil 130 viviendas en 91 áreas urbanas del país, y es uno de los principales indicadores oficiales para evaluar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública y orientar la toma de decisiones en política pública a nivel local y nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl