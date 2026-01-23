Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

Ponen candados contra chips fraudulentos

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco señalaron que la zona deportiva donde la noche del martes se registró un ataque a tiros, presuntamente por un menor de 13 años que atacó a un adolescente de 17, es tranquila, pero por las noches hay consumo de drogas.

“Son chavos que se sientan en las bancas de aquí y están fumando marihuana, como aquí en la noche es muy oscuro, pues los chavos aprovechan, eso sí, no he visto que se metan con nadie”, afirmó un habitante.

Vendedores señalaron que el lugar es tranquilo de día, pero por las noches es usado por personas como punto de reunión y para consumo de drogas.

“Lo que pasa es que como de noche es muy solitario y sin vigilancia, los jóvenes se reúnen, unos sí a jugar y platicar, pero otros están ahí con su cigarro de marihuana”, expresó una comerciante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]