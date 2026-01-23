Vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco señalaron que la zona deportiva donde la noche del martes se registró un ataque a tiros, presuntamente por un menor de 13 años que atacó a un adolescente de 17, es tranquila, pero por las noches hay consumo de drogas.

“Son chavos que se sientan en las bancas de aquí y están fumando marihuana, como aquí en la noche es muy oscuro, pues los chavos aprovechan, eso sí, no he visto que se metan con nadie”, afirmó un habitante.

Vendedores señalaron que el lugar es tranquilo de día, pero por las noches es usado por personas como punto de reunión y para consumo de drogas.

“Lo que pasa es que como de noche es muy solitario y sin vigilancia, los jóvenes se reúnen, unos sí a jugar y platicar, pero otros están ahí con su cigarro de marihuana”, expresó una comerciante.