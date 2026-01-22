Después de las fiestas navideñas, la cuesta de enero llegó cargada de ajustes fiscales y productos agropecuarios más caros, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este jueves.

La inflación, el enemigo público número uno de la economía, se aceleró a 3.8% durante la primera mitad de enero y fue la tasa más alta desde noviembre pasado.

Sin embargo, el resultado sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

La inflación, también conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

Productos que más se encarecieron

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el tome verde, con un aumento de 55.9%; seguido del chile serrano, cuyo precio se incrementó 37.9%; y luego aparece el café tostado, al elevarse 26.7%.

También destacan los cigarros, al subir 19.3% debido a que la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ajustó de 160% a 200% entre 2025 y 2026, y la cuota adicional que se cobra por cada pieza pasó de 0.64 a 0.85 pesos, la cual tendrá un incremento gradual de aquí a 2030.

Los refrescos envasados se encarecieron 10.2%, cuyo IEPS casi se duplicó de 1.65 a 3.08 pesos por litro, mientras las versiones light o bajas en calorías pagan, por primera vez, una cuota de 1.50 pesos.

Aguacate y cebolla, los más baratos

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron en la primera quincena de enero, se encuentra el aguacate, cuyo precio se redujo 23.2%; seguido de la cebolla, pues cuesta 19% menos

Mientras que en tercer lugar se coloca la sandía, con una caída de 18.8%, revela el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

