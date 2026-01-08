Para ajustar el pronóstico inflacionario a una trayectoria más creíble, sería necesario hacer una pausa monetaria y después evaluar una posible alza a la tasa de referencia, consideró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath.

Al explicar sus razones por las cuales emitió su voto disidente de mantener la referencia en el mismo nivel de 7.25% y no bajarla a 7% como finalmente decidió la mayoría de la Junta de Gobierno en la última reunión del 2025 de política monetaria, advirtió que “tenemos que evaluar meticulosamente”.

Según la minuta número 121 que difundió Banxico este jueves, Heath expuso que es necesario valorar el tiempo que tomará no solo revertir la creciente tendencia al alza que ha mostrado la inflación subyacente este año, sino además calibrar la magnitud de la posible reversión de la inflación no subyacente.

Para el decano del órgano colegiado del Instituto Central, eso involucra ajustar el pronóstico a una trayectoria más creíble.

En consistencia con el régimen de objetivos de inflación con base en pronósticos, señaló, dicho ajuste se traduciría, por el momento, en que el instrumento que tiene Banxico que es la tasa objetivo, se mantenga sin cambios en un nivel de equilibrio por un periodo aún por determinar.

Durante esta pausa, indicó, habrá que evaluar la suficiencia de la postura ya alcanzada, tanto en términos del tiempo de permanencia como en su nivel, para lograr la meta de inflación, es decir el objetivo puntual del 3%.

Incluso, estableció, si observamos en este tiempo que la convergencia no se va alcanzar, habría que evaluar la posibilidad de más adelante volver a incrementarla tasa objetivo.

Aseguró que un cambio de esta naturaleza mandará el mensaje de que se está dimensionando la magnitud del problema y que se está actuando de manera consistente a fin de que la postura monetaria garantice el cumplimiento de del mandato prioritario del Banco de México.

Salario mínimo

La minuta relata que durante el análisis y motivación de votos, algunos miembros de la junta de gobierno comentaron que el incremento del 13% al salario mínimo aprobado para 2026 pudiera representar aumentos adicionales en costos laborales, lo que podría afectar al resto de la estructura de compensación laboral.

Uno, cuyo nombre no se revela, opinó que dicho nivel podría comenzar a incidir sobre la mediana salarial de la economía en su conjunto.

Otro notó que esto es relevante, pues el 40% de la fuerza laboral percibe ahora un salario mínimo o menos, comparado con una fracción menor a 12% en 2008.

Destacó que por ahora el crecimiento de los salarios reales de los trabajadores permanentes asociados al IMSS aún está alrededor de su promedio prepandémico.

Inflación Buen Fin

Otro observó que el número de ofertas en mercancías no alimenticias durante el periodo de ofertas del Buen Fin 2025, fue menor, principalmente en ropa, calzado y accesorios.

De tal manera que los efectos base positivos dominaron y la variación anual de estas aumentó.

Mencionó que los artículos para higiene y cuidado personal, al igual que accesorios y artículos de limpieza para el hogar, experimentaron un aumento superior a 110 puntos base durante ese periodo y se situaron por arriba de 4.5%.

Agregó que el aumento en los precios de los medicamentos también se colocaron por encima de dicho porcentaje.

