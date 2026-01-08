Más Información

El continuó reduciéndose en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores y menores importaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

En octubre, el déficit comercial de se redujo a 29.400 millones de dólares, situándose por debajo de los 30.000 millones por primera vez en más de 15 años, una caída del 39% respecto al mes anterior, cuando ya había experimentado un marcado descenso.

El déficit fue significativamente menor que la previsión media de 58.400 millones de dólares establecida por economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Las constantemente cambiantes políticas arancelarias conducidas por el presidente Donald Trump han tenido gran incidencia sobre los flujos comerciales. Foto: de MATT ROURKE. ARCHIVO AP
Mientras las exportaciones aumentaron en 7.800 millones de dólares, alcanzando los 302.000 millones de dólares, las importaciones disminuyeron en 11.000 millones, situándose en 331.400 millones de dólares.

Esto se debió principalmente a una fuerte caída en las importaciones de bienes, que se redujeron en 14.000 millones de dólares.

También cayeron las compras de suministros y materiales industriales.

Las constantemente cambiantes políticas arancelarias conducidas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, han tenido gran incidencia sobre los flujos comerciales.

