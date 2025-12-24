El valor de las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia EU aumentó 8.5% en noviembre y fue su menor avance desde agosto pasado. Las exportaciones automotrices se redujeron 4.8% después de la aplicación de aranceles.

Las exportaciones al resto del mundo marcharon a mayor velocidad, cuyo valor fue 20.9% superior a noviembre del año pasado, dio a conocer el Inegi este martes.