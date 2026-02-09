La apreciación del peso mexicano de 13.5% que registró ante el dólar durante 2025 no sólo eliminó la posibilidad de que el gobierno federal reciba este año un remanente de operación del Banco de México, sino que también dañará al erario por la caída en los ingresos petroleros y en las entradas de los fondos de estabilización.

El llamado superpeso también tuvo un impacto negativo para las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aunado a la debilidad del consumo en Estados Unidos.

Analistas consultados por EL UNIVERSAL mencionaron que algunas compañías, cuyas ventas en su mayoría dependen de la Unión Americana y otros países, fueron afectadas por la fortaleza cambiaria del último año.

Si bien ya se tenía descontada la debilidad del consumo en Estados Unidos por el tema de los migrantes y el efecto del empleo, la apreciación del tipo de cambio lo profundiza, explicó la analista bursátil de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), Ariel Méndez.

Destacó que, en términos anuales, el superpeso acumuló una ganancia de más de 13% frente al dólar.

Sin embargo, en términos financieros se debe tomar el promedio del cuarto trimestre de 2025 contra el promedio de igual periodo de 2024, que resultó de 8.9%, comentó.

Una de las empresas afectadas fue Chedraui, ya que cerca de 60% de sus ingresos provienen de las ventas en el otro lado de la frontera norte, señaló.

“Tiene ingresos en dólares, pero reporta en pesos, y eso le afecta bastante contablemente”, aseguró.

Otra a la que le da seguimiento es José Cuervo, el mayor productor mundial de tequila, que de igual manera tiene un importante porcentaje de sus ventas en Estados Unidos y Canadá. “Eso también le va a impactar bastante”, dijo.

Lo resentirá también Bimbo, la panificadora más grande del mundo, al tener 40% de sus ventas en la Unión Americana.

Sigma, la compañía multinacional mexicana de alimentos que ofrece carnes frías y maduradas, así como lácteos y otros productos en México, Europa, Estados Unidos y América Latina, lo mismo.

Aunque reconoció que es una empresa más resiliente, porque tiene algunos productos de primera y segunda calidad, pero a nivel contable termina siendo un efecto negativo.

Mencionó que incluso está posicionada en otras partes del mundo, como en Europa.

Coberturas cambiarias

Gruma, uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo, es otra compañía con un porcentaje de ventas en el extranjero, en el que cerca de 30% son en Estados Unidos y la paridad cambiaria también la afectará.

No obstante, es una de las que reporta en dólares, y podría quedar un poco “tablas”, pero en pesos sería distinta la dinámica, estableció Méndez.

Gráfica: Elaboración propia

De ahí la importancia de las coberturas cambiarias, como lo enfatizó en su reciente visita a México el director y fundador del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown, Alejandro Werner.

El también exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional advirtió que, ante un entorno mundial inmerso en los riesgos geopolíticos, es importante protegerse para apuntalar la resiliencia.

De acuerdo con el Informe de las Finanzas Públicas al cierre de 2025, el seguro petrolero que contrató la Secretaría de Hacienda cubrió un precio de 60 dólares por barril, cerca de la cotización observada al cierre del año de 61.8 dólares, por lo cual no fue necesario activar las coberturas.

Mala noticia

El director de Análisis Económico de Finamex, Víctor Gómez Ayala, explicó que el efecto del tipo de cambio sobre las finanzas públicas tiene dos canales.

Uno, es por la parte del déficit, indicó en entrevista con El Gran Diario de México.

“Para el déficit fiscal, una apreciación el efecto es negativo”, afirmó al explicar que por un lado se tienen ingresos petroleros en dólares.

Desde otro ángulo, apuntó el analista, es el costo financiero de la deuda externa.

“Cuando el tipo de cambio se aprecia, se reciben menos ingresos por petróleo en pesos, pero pagas menos intereses por la deuda en dólares”, ilustró.

Sin embargo, en magnitud, domina lo relacionado con los ingresos porque representa un impacto para las finanzas públicas, puntualizó.

“En el déficit fue una mala noticia, pero para la deuda externa, una buena noticia con una mejora por el tipo de cambio apreciado”, expresó.

El Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas (FEFP) al que se le destina parte de los ingresos por ventas del crudo registró un impacto negativo de 220 millones de pesos por la apreciación cambiaria, aunque concluyó con un saldo de 127 mil millones de pesos.