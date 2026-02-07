La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población mexicana a no caer en estafas de supuestas ofertas laborales en la dependencia anunciadas en redes sociales, especialmente TikTok.

A través de un video publicado en X, el titular de Profeco, Iván Escalante, señaló que existen perfiles en dicha red social en la que se publican supuestas vacantes en instituciones gubernamentales como: Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Guardia Nacional o Petróleos Mexicanos (Pemex).

Explicó que las publicaciones también exponen ofertas laborales fraudulentas en empresas privadas como Suburbia, Cinepolis, Liverpool, Farmacias Similares, Aeroméxico, Coppel, y más.

Respecto a las vacantes y salarios, se encuentra una diversidad de oportunidades para los usuarios; desde un puesto de ayudante, con salario de 6 mil pesos mensuales, hasta ingenieros con sueldo de 26 mil pesos.

Ante esta situación, el procurador del consumidor pidió a la población tener cuidado para no creer este tipo de publicaciones.

"Que TikTok se ponga las pilas", pide Profeco ante ofertas laborales falsas

Recordó que ya se habían detectado cuentas muy similares y "le notificamos a Tik Tok para decirle que esto evidentemente es un fraude, porque este tipo de convocatorias no las hacemos nosotros", por lo que se bajaron algunas cuentas, "pero de repente se tardan mucho".

En ese sentido, Iván Escalante hizo un llamado a la red social "porque a todas luces este tipo de cuentas que surgen muchas veces son completamente ilegales".

Iván Escalante hizo un llamado a TikTok "para que se ponga las pilas, identifique estas cuentas porque ponen en riesgo a la gente y son a todas luces fraudulentas".

🚨 ¡Alerta! 🚨



La Profeco NO ofrece empleos por redes sociales ni solicita datos personales por mensajes, comentarios o enlaces.



Si ves publicaciones que prometen trabajo a nombre de Profeco, son falsas.



❌ No caigas en engaños

❌ No compartas tu información

✅ Infórmate solo… pic.twitter.com/Bbd6AdC3oz — Profeco (@Profeco) February 7, 2026

Sobre la misma línea, el titular de Profeco reiteró a las y los usuarios que tengan mucho cuidado en no caer en este tipo de publicaciones y revisar que las cuentas que emiten información respecto a vacantes laborales pertenezcan a cuentas oficiales y verificadas.

