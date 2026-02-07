La reforma a la Ley Federal del Trabajo para otorgar prestaciones sociales a los trabajadores de plataformas digitales resulta insuficiente, ya que de los 1.2 millones de personas que laboran bajo este esquema, apenas 10% alcanzan el ingreso necesario para recibirlas.

Esto se debe a que, a partir de enero, los trabajadores que quieran conseguir la protección completa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como atención médica, guarderías, incapacidades, pensión para el retiro y seguro por accidentes laborales, deben obtener ingresos de casi 19 mil pesos al mes, debido a los nuevos porcentajes de exclusión aplicables al monto neto mensual.

De acuerdo con Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México, la ley establece que se debe generar un salario mínimo para ser considerado trabajador de plataformas y acceder a todos los derechos sociales laborales, pero en los hechos, no es un salario mínimo.

“El salario mínimo ahora está en torno a 9 mil 500 pesos al mes con el aumento de 2026; sin embargo, con los lineamientos secundarios que publicaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS en diciembre, este monto se eleva hasta 18 mil 400, es decir, el doble del salario mínimo para acceder a la categoría de trabajador y a todos los derechos”, explicó Guerrero durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque la ley establece que el salario mínimo mensual debe funcionar como piso para el acceso a derechos laborales, en el trabajo por plataformas el aseguramiento ante el IMSS se determina a partir del ingreso neto mensual, calculado después de aplicar los porcentajes de exclusión.

Las tasas de exclusión se refieren a que no todo el ingreso de un trabajador se considera como su salario, sino que se les descuenta un porcentaje por el gasto del auto, motocicleta o bicicleta, su mantenimiento, combustible y seguro, explicó Guerrero.

El porcentaje varía dependiendo del vehículo que utilizan para laborar.

Como ejemplo, para los que utilizan el automóvil como herramienta de trabajo, el porcentaje de exclusión es 48%. Esto significa que, si el trabajador genera ingresos por 10 mil pesos, solamente se le consideran 5 mil 200 pesos como salario mensual.

En teoría, indicó Guerrero, al generar 10 mil pesos mensuales ya cruzó el salario mínimo, pero como tiene ese porcentaje tiene que trabajar más para alcanzar un mayor ingreso y recibir todos los seguros que ofrece el instituto que dirige Zoé Robledo Aburto.

Accidentes de trabajo

De lo contrario, solamente quedan protegidos en caso de accidente de trabajo. Independientemente de lo que ganen al mes, si se lesionan mientras laboran para la plataforma tienen derecho a atención médica, medicinas, hospitalización, incapacidades pagadas y pensión por invalidez.

Gráficas: Elaboración propia

“El resultado de esta política de los porcentajes de exclusión es que se generan parámetros altos. Los 9 mil 500 al mes es muy realizable, pero 18 mil ya implica más trabajo y horas, y esto ocasionó que solamente 10% de los 1.2 millones de trabajadores está accediendo a la seguridad social completa”, destacó Guerrero.

Este modelo también genera inestabilidad en otros derechos, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), porque a los trabajadores los dan de alta y de baja en el IMSS y no generan continuidad.

Guerrero comentó que la STPS sigue en pláticas con el Infonavit para adecuar el modelo de acceso a créditos al modelo de seguridad social de los trabajadores de plataformas.

Testimonios

Verónica Álvarez, conductora de Lady Driver, dijo que el esquema de porcentajes de exclusión es desfavorable porque la seguridad social debería ser un derecho más allá de un límite.

“Entiendo que hay personas que no se dedican a 100% a esto, pero deberían considerar las horas trabajadas y no los ingresos.

“Sería una medida para decir qué tanto le inviertes a este trabajo para que el IMSS te cubra llegues o no llegues a una cuota, si cumples una jornada laboral razonable”, agregó la conductora.

Quienes no alcanzan el monto mensual suficiente son considerados trabajadores independientes y no tienen todas las prestaciones.

Sergio Guerrero añadió que la reforma corrigió el tema de acceso a derechos porque por lo menos “ahora es una posibilidad”, aunque los parámetros sean altos, pero no corrige las jornadas extenuantes ni cuánto o cómo definen las empresas las tarifas que pagan, tanto para el trabajador como para el usuario de la plataforma.

Rappi México considera que los porcentajes definidos deben analizarse a partir de los resultados del piloto y la naturaleza flexible del trabajo.

“La evidencia presentada por la autoridad muestra que el ingreso necesario para acceder a la seguridad social integral se alcanza con una dedicación de tiempo menor a la de un empleo tradicional de tiempo completo, lo que confirma que el modelo reconoce y preserva la flexibilidad como una de sus principales características”, indicó a El Gran Diario de México.

Las plataformas Uber, DiDi y Lala Move, integradas en Alianza In, también fueron consultadas para esta nota periodística, pero no emitieron comentarios.