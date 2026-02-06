Pese a la desaceleración que ha mostrado el crédito hipotecario en el sistema financiero mexicano, en el país sigue existiendo una demanda latente de familias interesadas en adquirir una vivienda, particularmente entre asalariados y jóvenes con capacidad de ahorro.

De acuerdo con el director de desarrollo de producto de Banorte, Eduardo Reyes Smith, se busca atender ese segmento con productos más simples y tasas competitivas, en un entorno de ajuste gradual en el ciclo monetario del Banco de México (Banxico).

El directivo señaló que la banca tiene la responsabilidad de dinamizar el mercado hipotecario. Así, con cifras a noviembre, el saldo acumulado del crédito hipotecario del sistema se ubicó en alrededor de 251 mil millones de pesos, prácticamente sin crecimiento frente a periodos previos.

Lee también Hipotecas, con peor ritmo en 15 años

En paralelo, el número de hipotecas otorgadas cayó 5.3%, lo que implicó que cerca de 103 mil familias fueron apoyadas por la banca, una tendencia a la baja que se ha mantenido desde la pandemia.

“Y si esto lo ves de años anteriores, viene disminuyendo año con año, desde la pandemia. Quiere decir que las estamos desatendiendo en la banca”. dijo.

En contraste, explicó que Banorte creció 7.8% en el número de hipotecas colocadas y considera que todavía existe un segmento de familias que no está siendo atendido por el sistema financiero.

Para responder a esa brecha, la institución lanzó un esquema denominado “hipoteca simple”, diseñado para facilitar el acceso al crédito con reglas claras y procesos ágiles.

El producto está dirigido a asalariados con buen perfil crediticio que buscan financiamientos de hasta 3 millones de pesos y cuentan con un enganche de entre 25% y 30%, dependiendo de si el crédito es tradicional o se combina con esquemas de cofinanciamiento con Infonavit o Fovissste. Una vez aprobado el solicitante, el banco ofrece una tasa fija de 9.50%, sin diferenciar por nivel de riesgo dentro del segmento.

Lee también Remates hipotecarios se triplican ante interés de nuevas generaciones; estafas también crecen 30% en un año, alertan

Reyes Smith detalló que el banco incluso maneja tasas menores en otros productos, que pueden partir desde 9.15%, aunque dependen del perfil del cliente. En el caso de la hipoteca simple, el objetivo es ofrecer certidumbre y facilidad, apostando a un escenario en el que el ciclo de tasas podría mantenerse estable y registrar ajustes marginales hacia adelante, conforme evolucione la política monetaria del Banco de México.

Un elemento adicional es que el crédito no está condicionado a la contratación de otros productos financieros ni a plazos específicos. Los financiamientos pueden contratarse desde cinco hasta 20 años, sin restricciones adicionales, salvo el monto máximo y la condición de ser asalariado.

Como incentivo temporal, Banorte exentó durante el mes de lanzamiento el cobro de la comisión por apertura y el costo del avalúo, con el fin de reducir los gastos iniciales asociados a la compra de vivienda y estimular la demanda.

El directivo destacó que en 2024 el banco apoyó a más de 22 mil familias y para este año espera crecer entre 8% y 10% en colocación hipotecaria. A pocos días del lanzamiento del nuevo producto, Banorte ya registra alrededor de 100 solicitudes diarias, aun sin una campaña de difusión masiva.

Lee también Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años: requisitos y condiciones

En términos regionales, aunque las grandes ciudades concentran el mayor volumen, los ritmos de crecimiento más acelerados se observan en plazas como Mérida, Querétaro, Tijuana y algunas zonas de Baja California Sur.

Finalmente, Reyes Smith subrayó que el crédito hipotecario es un producto estratégico para la institución y para la economía en general, al impulsar la formación de patrimonio familiar y el desarrollo del sector vivienda, uno de los motores relevantes del crecimiento económico en México.