La creciente aspiración de las nuevas generaciones de adquirir un inmueble se han cristalizado en un aumento de 200% en la búsqueda de remates hipotecarios en el último lustro, el cual está acompañado de un aumento similar en las estafas, de acuerdo con instituciones especializadas en el sector inmobiliario.

Resulta que lo costoso que resultan las propiedades así como la reducción de oferta están haciendo la opción de remates como una respuesta ante el aumento de demanda pero el fenómeno está acompañado de más estafas y anuncios publicitarios engañosos, destacaron.

“A pesar del aumento de alertas sobre posibles fraudes difundidos en redes sociales, personas de todas las edades continúan siendo víctimas de estafas, particularmente en el mercado de remates hipotecarios, donde se aprovecha el deseo y la ilusión de muchas personas de adquirir un patrimonio”, advirtió Miguel Álvarez del Castillo Herrera, fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en la Comercialización de Remates Inmobiliarios (AMPRO).

Según cifras de Coldwell Banker México, los remates hipotecarios han registrado un incremento de 200% en el último lustro.

La firma recomienda realizar estas transacciones únicamente con vendedores acreditados, como bancos o desarrolladoras inmobiliarias reconocidas, y verificar que el procedimiento esté respaldado por una resolución judicial.

“Sin embargo, la gente sigue cayendo, por eso vemos anuncios falsos de remates, y no solo en este sector, sino en muchas otras estafas. Hace falta mayor educación financiera en la población”, señaló Álvarez del Castillo, en entrevista.

Añadió que los estafadores suelen ofrecer ganancias irreales, como “volverse millonarios de la noche a la mañana, y eso simplemente no sucede”.

El especialista explicó que en México existen alrededor de 5.2 millones de inmuebles en situación de incumplimiento de pago; de estos, cerca de 3.6 millones ya se encuentran en un proceso judicial iniciado por el acreedor, aunque únicamente 5% tiene posibilidades reales de llegar a un remate hipotecario.

Alertan que entre 90% y 95% de los anuncios de remates que circulan actualmente son falsos. Foto: Pixabay

¿Cómo funcionan los remates hipotecarios?

El ejecutivo subrayó que es fundamental que la población comprenda cómo funcionan estos procesos.

En primer lugar, aclaró que cuando una vivienda está hipotecada, el inmueble pertenece legalmente al acreedor, ya sea un banco, Infonavit u otra institución financiera, y funciona como garantía del crédito.

En segundo término, explicó que ante la falta de pago, el acreedor puede iniciar un juicio para recuperar el adeudo o adjudicarse la propiedad.

Es en ese punto donde surgen los remates hipotecarios, en los que el interesado adquiere los derechos del crédito para liquidarlo o quedarse con el inmueble, detalló.

Falsos, hasta 95% de los anuncios de remate hipotecario

No obstante, el también director de la inmobiliaria CIMAC alertó que entre 90% y 95% de los anuncios de remates que circulan actualmente son falsos.

“La primera señal es la falta de lógica en las ofertas, como prometer un patrimonio valuado en 2 millones de pesos por 400 mil. Un buen remate, con buen rendimiento, difícilmente supera un descuento del 40%”, afirmó.

Otro foco de alerta, dijo, es cuando quienes promueven los remates se niegan a mostrar la documentación judicial completa o cobran por permitir su revisión.

“Ahí se puede determinar que no se trata de un negocio, sino de una estafa”, advirtió.

Finalmente, recomendó acudir siempre con especialistas inmobiliarios confiables. Indicó que entre 98% y 99% de quienes participan formalmente en este sector buscan generar valor mediante la compra de derechos, la regularización de los inmuebles y su posterior venta, mientras que una minoría adquiere las propiedades para habitarlas.

“Hoy es complicado comprar una vivienda y muchas personas pueden caer por cumplir ese sueño, pero hay quienes se aprovechan de esa aspiración para estafar. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas pierden los ahorros de toda su vida, y eso es verdaderamente triste”, concluyó.

