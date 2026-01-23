Más Información

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por muerte de Cindy y Teresita

Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por muerte de Cindy y Teresita

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Convocan a "huelga general" en Minneapolis contra las redadas migratorias; organizadores piden un "apagón económico"

Convocan a "huelga general" en Minneapolis contra las redadas migratorias; organizadores piden un "apagón económico"

Como parte de la campaña permanente de alertas, la (Profeco) y Honda de México emitieron un llamado a revisión para alrededor de 2 mil 515 unidades Pilot 2023-2025, Acura modelo MDX 2024-2025 y Acura TLX 2024-2025.

El problema de dichas unidades está en la “posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, por lo que las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida”.

Para reparar esa falla, la armadora se comprometió a inspeccionar el perno del pivote de las unidades posiblemente afectadas de manera gratuita. La campaña para corregir el desperfecto estará vigente indefinidamente.

Lee también

Honda de México contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con los propietarios de los modelos afectados y “les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio. De igual manera, pueden consultar el llamando en la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos, dentro de la página web http://www.honda.mx/”.

En caso de que haya cambio de propietario se pide a los nuevos dueños informar los datos actuales al número 800 368 8500.

Lee también

La automotriz dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos.

Por su parte, la Profeco se mantendrá atenta al cumplimiento del llamado y atenderá a los consumidores en los teléfonos del consumidor 55 55688722 y 800 468 8722, o en las redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales. Foto: Especial / SAT

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

CBX/ iStock/ RoamingPanda

Guía definitiva del CBX 2026: cuánto cuesta y cómo cruzar rápido a Estados Unidos desde Tijuana

Pixabay

Montaña rusa de ‘Rápidos y Furiosos’ llegará a Universal Orlando Resort en 2027