México será un país más competitivo al cerrar brechas de género: Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO

“México será un país más competitivo cuando tenga mayor participación de mujeres en la fuerza laboral y logre cerrar brechas de género”, considera Fernanda García, una joven politóloga de 31 años que actualmente es Directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Desde su puesto, impulsa la participación femenina en las finanzas y el desarrollo del capital humano, convencida de que cuando las mujeres participan en el mercado “se detona la innovación, productividad, rentabilidad y crecimiento económico”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García resalta que las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y que apenas 3% de personas de sexo femenino lideran empresas a nivel dirección general.

“Visibilizar el problema permite reconocerlo y dimensionarlo para atenderlo. Estas brechas han existido y muchas pensamos que es aislado y solo nos pasa a nosotras, pero no: son millones las que viven esto todos los días”, lamenta.

De acuerdo con García, esta situación tiene que cambiar desde el trabajo coordinado de las empresas privadas, el sector público y los propios hogares, para “avanzar hacia una mayor igualdad”.

La politóloga retoma cálculos del IMCO, los cuales señalan que si la participación económica de las mujeres logra incrementarse en la próxima década, el PIB de México para 2035 puede ser casi siete billones de pesos mayor que de seguir la tendencia actual.

Fernanda García, por tanto, celebra que por primera vez en la historia haya una mujer como presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha propiciado cambios en las prioridades de la agenda pública.

Lee también “Sé que soy una piedrita en el zapato”: Romana Rivera, madre buscadora y activista

“Tener dos mujeres puntero en las campañas puso en la mesa temas como la violencia que viven las mujeres y el tema de los cuidados. A tres días de tomar protesta, la presidenta presentó una reforma constitucional para avanzar en materia de igualdad sustantiva”, destaca.

En consecuencia, exhorta a las personas y a las autoridades a no estancarse en la parte discursiva, sino “pasar del compromiso a la acción” con la implementación de políticas públicas que fortalezcan la participación empresarial femenina.

El país se sostiene en una red de cuidados

La experta Fernanda García explica que de las mujeres que no forman parte de la economía remunerada, al menos un 79% reporta que es debido a que no tiene forma de delegar los cuidados, ya que “este país se sostiene en una red de cuidados familiar” conformada por madres, abuelas, vecinas y hermanas.

“Tener un sistema de cuidados es fundamental, y para eso también necesitamos al sector privado. Requerimos instituciones encargadas, tener presupuesto e infraestructura. También ofrecer flexibilidad laboral es importante”, indica.

Subraya que como Directora de Sociedad del IMCO tiene tres proyectos clave a corto plazo. El primero de ellos es el futuro de la educación, donde buscará enfocarse en analizar el talento que está generando el país y, a la vez, evaluar qué necesita el mercado.

“Los jóvenes están estudiando carreras 'tradicionales' como derecho, administración, psicología y contabilidad, pero el mercado pide técnicos, tecnología y programadores. Vamos a analizar esto, cada vez con mayor profundidad y con perspectiva de género”, asegura.

En el rubro de mujer en la economía, garantiza que el instituto trabajará en estudiar el liderazgo femenino en empresas y comprender las trabas alrededor de esta figura, “porque ya sabemos que México tiene una participación muy baja, que se está quedando atrás en comparación con América Latina”.

“El tema de emprendedoras también es algo que nos importa, porque una de cada cuatro mujeres en el país emprende, la mayoría en la informalidad. Entonces tenemos un proyecto enfocado en esto”, adelanta.

García comparte que durante 2026 también el IMCO estará focalizado en visibilizar la participación de las mujeres en compras públicas y temas de transparencia, bajo el contexto de la desaparición de órganos autónomos como el Inai y la transferencia de sus responsabilidades a otras instituciones del Gobierno Federal.

García recomienda que las mujeres trabajen su autonomía financiera. Foto: Fernanda Rojas, EL UNIVERSAL.

Lee también “Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

Aunque seas joven, las personas te escuchan cuando tienes argumentos

García comparte que mientras estudiaba la Maestría en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science (LSE), sintió una fuerte necesidad de regresar a México para “tocar puertas”.

“Se hablaba todo el tiempo (en las clases) de la participación de las mujeres en la economía. Había foros, redes de apoyo, y era abordado desde la perspectiva económica. Ahí fue cuando dije: yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto”, recuerda.

Cuando el IMCO, bajo la dirección general de Valeria Moy, abrió nuevos horizontes en economía femenina, Fernanda García inició en este centro como Coordinadora de Mujer en la Economía y después Coordinadora de Sociedad, donde abordó temas educativos.

En el desempeño de sus labores, confiesa haber sido invadida por el “síndrome del impostor”, que la hacía dudar de sus capacidades y limitarse a no participar por falta de confianza. “Afortunadamente he tenido muy buenos jefes, que han impulsado mi carrera y han creído en mí”, expresa.

Además, afirma que ser joven ha sido otro reto en su trayectoria académica, pues en más de una ocasión le han recalcado su corta edad cuando encabeza mesas de trabajo y diálogos con empresarios, autoridades y legisladores: “Pero se han abierto puertas. Las personas entonces te escuchan, porque tienes evidencia, tienes argumentos, tienes casos de estudio y tienes datos que te permiten llevar esa conversación. El IMCO ha cambiado la narrativa”.

Lee también Delcy Rodríguez, una jugadora a dos bandas

Autonomía económica permitirá a las jóvenes tomar decisiones con libertad

“Un mensaje que quisiera darle a las jóvenes es que nunca se olviden de construir su autonomía económica, que es la capacidad de generar ingresos propios y suficientes para vivir y, lo más importante, que puedas tomar decisiones con libertad”, expresa Fernanda García hacia las nuevas generaciones.

Recomienda que desde edad temprana, las mujeres aprendan a organizar sus finanzas personales y obtengan un historial crediticio, porque “no podemos dejar de lado que las mujeres estén cada vez más incluidas en el sistema financiero”.

En ese sentido, enfatiza que actualmente hay más información asequible para la juventud, por lo que es una responsabilidad compartida el construir y propiciar que haya independencia financiera.

Inspirada desde pequeña por su padre, a quien reconoce como su mentor, Fernanda García insta a que las personas interesadas en profesionalizarse en la economía se adentren, “con miedo o sin miedo, pero que lo intenten”.

“Si te falta cierta habilidad, la estudias. Si necesitas un consejo, vas a encontrar gente en el camino que te acompañará. Siempre es buen momento para hacerlo y solamente necesitas dar el primer paso para empezar”, invita.

Y, particularmente, pide a las mujeres que busquen modelos a seguir y que se tomen el tiempo de meditar hacia dónde quieren encaminarse, en el ámbito que quisieran especializarse algún día.

“Acérquense a ellas (a sus ejemplos a seguir), sigan sus trayectorias. Eso también te da mucha seguridad y confianza de que algún día tú podrás estar ahí. Muchas veces nos hace falta visualizar ese ejemplo para creérnosla”, reflexiona.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!