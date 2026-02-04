Aunque hay avances en la inclusión de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, aún persiste una brecha importante, reconoció Gabriela Siller, economista en jefe de Grupo Financiero Base y una de las voces femeninas más influyentes y consultadas del sector financiero en México.

“Me llama la atención que todavía en los consejos de administración de las grandes empresas hay muy pocas mujeres. Se ha avanzado, sí, pero todavía falta mucho y también más empuje en general”, señaló la doctora en Finanzas en entrevista con EL UNIVERSAL.

Siller también identificó diversas áreas de oportunidad para impulsar una mayor equidad de género en la vida económica del país, que van desde el poco reconocimiento social, el trabajo de las amas de casa y hasta el diseño de políticas públicas que realmente favorezcan la participación femenina en el desarrollo económico.

Destacó la relevancia de las decisiones personales, como la elección de pareja y cuando la mujer decide incorporarse al mercado laboral o priorizar el cuidado de los hijos.

“Es fundamental que esa decisión se tome en libertad”, subrayó.

Desde su punto de vista, otro factor estructural que incide en la desigualdad es la escolaridad, ya que, en promedio, las mujeres tienen un menor nivel educativo, lo que se traduce en ingresos menores.

Además, una proporción importante se desempeña en la informalidad, lo que limita su acceso a seguridad social e instrumentos de crédito.

Advirtió que algunas políticas públicas pueden terminar perjudicando a ellas y afectando su desarrollo económico en el largo plazo. Por eso, ve indispensable que quienes logran escalar a posiciones de liderazgo faciliten el camino a otras mujeres y contribuyan a construir un entorno más equitativo.

En su experiencia como analista, los estudios económicos tradicionales aún presentan sesgos de género.

“Cuando hacemos análisis macroeconómico sin diferenciar entre ellos y ellas, no tenemos la fotografía completa. Existe una brecha salarial y, desafortunadamente, en ocasiones son las propias mujeres quienes frenan a otras, las llamadas ‘abejas reina’. Quienes estamos en posiciones de liderazgo debemos ser muy cuidadosas y ayudar a otras a superarse”, afirmó.

La economista recordó que abrirse paso dentro del sistema financiero no fue sencillo.

“Al principio fue difícil, porque no había muchas mujeres como directoras de análisis económico, ni participando de manera constante en medios. Poco a poco fui construyendo confianza con clientes y medios; cuando emites un pronóstico y se cumple, empiezan a escucharte. Es como picar piedra”, relató.

Siller trabaja desde hace 18 años en Banco Base, en el que fundó el área de análisis económico. Actualmente, sus reportes son retomados a escala internacional y se distinguen por su precisión y oportunidad, al abordar indicadores como el Producto Interno Bruto, la inflación, el consumo, las remesas o el tipo de cambio.

Además de su labor en el sector financiero, desde hace 25 años imparte clases en el Tecnológico de Monterrey, en la Concentración de Finanzas, particularmente en la materia de Administración de Inversiones.

Madre de tres hijas y felizmente casada, la economista considera fundamental que las mujeres tengan claridad sobre lo que desean hacer con su vida.

“Espero ser un modelo positivo para mis hijas, para mis alumnas y para otras mujeres. Si te lo propones, puedes lograr lo que quieras. Pero también es importante decir que no es una obligación trabajar o desarrollarse profesionalmente; decidir quedarse en casa y cuidar a los hijos es igual de digno. Lo importante es tomar esa decisión en completa libertad”, mencionó.