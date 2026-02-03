Durante enero de 2026, la actividad económica inició el año con señales de debilidad, tras un cierre de 2025 con crecimiento moderado, según el Indicador elaborado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El índice general mostró una leve disminución al pasar de 46.5 a 46.4 puntos, una caída marginal de 0.1 unidades respecto a diciembre.

Con ello, acumula 22 meses consecutivos en zona de contracción, con lo cual refleja una debilidad estructural persistente en la actividad manufacturera.

Lee también IMEF alerta por rezago petrolero de México; Venezuela se perfila como rival clave en exportaciones

La serie tendencia-ciclo también retrocedió 0.1 puntos, al ubicarse en 46.1 unidades, lo que confirma la continuidad del ciclo contractivo, según el indicador construido por los expertos del instituto que agrupa a los ejecutivos de finanzas.

Mientras que el Indicador IMEF No Manufacturero en el primer mes del 2026 sugiere un nuevo retroceso en el índice general al colocarse en 49.1 puntos desde los 49.5 previo, lo que profundizó su permanencia en zona de contracción.

De igual manera la serie tendencia-ciclo disminuyó 0.3 puntos con 49.3 unidades, lo que confirma la pérdida de impulso observada en los últimos meses, explicó el IMEF.

Lee también Inflación en México se mantendrá cerca del 4% en 2026 y 2027; IMEF ajusta pronósticos y revisa expectativas de crecimiento

En el reporte del indicador se hace referencia que de acuerdo con información preliminar del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025 que dio a conocer recientemente el Inegi, la economía de México se expandió 0.8% entre octubre y diciembre.

Así, el crecimiento anual para todo el 2025 fue de 0.7%, recordó, en donde la actividad agropecuaria cayó 2.7% trimestral y 6% en términos anuales.

Por el contrario, la producción industrial mostró un avance de 0.9% trimestral y 0.3% anual, mientras que los servicios también crecieron 0.9% trimestral y 2% a tasa anual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv