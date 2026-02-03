La construcción de una Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es necesaria para el país y permitiría aumentar la capacidad aeroportuaria que requiere el Valle de México, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

La tercera terminal sería un complemento para el sistema metropolitano de aeropuertos y daría capacidad para atender a 100 millones de pasajeros en un año.

“Una tercera terminal sería muy buena para los usuarios, para la ciudad, para el país, para el propio aeropuerto y complementa muy bien al sistema metropolitano de aeropuertos.

“No es que sustituya a alguien más, te da oportunidad crecer y vas a tener un aeropuerto que puede crecer en capacidad”, comentó Conesa durante un evento para recibir el reconocimiento como la aerolínea más puntual en 2025.

Los 100 millones de pasajeros se alcanzarían combinando las operaciones del AICM, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto de Toluca.

La construcción de una tercera terminal estaba contemplada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero se canceló cuando inició operaciones el AIFA.

A mediados de enero, Conesa comentó en un podcast de Grupo Imagen que en el aeropuerto hay espacio para construir una Terminal 3 más grande que las Terminales 1 y 2 sumadas.

La Terminal 3 podría construirse del lado donde se encuentra la Terminal 2, lo que implicaría que los talleres de reparación, entre ellos los de Aeroméxico, se tengan que mover a la Terminal 1.

Aeroméxico, reconocida como la aerolínea más puntual de 2025

Aeroméxico recibió el reconocimiento de la aerolínea global más puntual de 2025, entregado por la consultora internacional Cirium, convirtiéndose en la primera línea aérea en el mundo en obtener esta distinción por dos años consecutivos.

De acuerdo con el On-Time Performance Review de Cirium, durante 2025, la aerolínea mexicana operó cerca de 190 mil vuelos, de los cuales el 90% aterrizaron a tiempo y el 92% despegaron de acuerdo a itinerario.

Durante este periodo, la empresa superó en más de tres puntos porcentuales su desempeño operativo en comparación con 2024, cuando también obtuvo el primer lugar en este indicador.

“Convertirnos por segundo año consecutivo en la aerolínea más puntual del mundo es resultado de un trabajo lleno de entrega y compromiso compartido para seguir llevando el nombre de México a lo más alto. Gracias a todos los colaboradores que desde los aeropuertos, hangares, pistas y oficinas hacen despegar de forma segura y puntual las alas del Caballero Águila”, destacó Conesa.

