El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció esta semana que debido a los trabajos de remodelación que se realizan, habilitó un estacionamiento alterno al que podrán llegar los viajeros para luego trasladarse a la terminal aérea capitalina.

La opción de estacionamiento para evitar saturaciones se encuentra en el Estadio GNP, ubicado en la misma zona del aeropuerto de la CDMX, en el oriente de la capital mexicana, y será temporal. Ofrece servicio desde el pasado 29 de enero y hasta nuevo aviso.

Este sábado, el AICM dio a conocer más detalles sobre los términos en que se presta el servicio gratuito de estacionamiento alterno y esto es lo que debes saber si tienes previsto viajar por esta vía y utilizarlo.

¿Quiénes pueden usar el estacionamiento del Estadio GNP?

Pueden usarlo los pasajeros con sus acompañantes que por la alta demanda de los estacionamientos del AICM elijan usar esta opción como alternativa para llegar a las terminales 1 y 2 del aeropuerto.

¿Dónde está el estacionamiento alterno que ofrece el AICM?

El estacionamiento alterno que ofrece el AICM está en la Puerta 6 de Ciudad Deportiva, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 108, de la colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztacalco.

Capacidad del estacionamiento alterno del AICM

El estacionamiento alterno que ofrece el aeropuerto capitalino tiene capacidad para 700 automóviles y está reservado solo para las y los usuarios del AICM.

Traslado y rutas

El aeropuerto especificó que se ofrece el servicio de traslado desde este espacio del Estadio GNP hasta las terminales 1 y 2. A la Terminal 2 por la Bahía de Autobuses del AICM.

Para a la Terminal 1 “se podrá abordar el aerotrén y el autobús interterminales sin pase de abordar y de manera gratuita. Desde la Terminal 1 se podrá regresar por los mismos medios de transporte y en las mismas condiciones a fin de abordar el transporte de vuelta a la puerta 6 de la Ciudad Deportiva”.

Las unidades de movilidad correspondientes para los traslados serán identificables por el logo Grupo Aeroportuario Marina.

¿Habrá servicio de estacionamiento si hay conciertos en el Estadio GNP?

Cabe resaltar que los días en los que el Estadio GNP tenga eventos programados –principalmente conciertos– el espacio operará con regularidad, ya que los lugares ya están reservados.

Precios del estacionamiento alterno del AICM

Para un espacio de estacionamiento, al ingresar al mismo se hará entrega de un boleto en el que se especifica el procedimiento para obtener la factura correspondiente. La transacción aplica tanto en efectivo como con tarjeta bancaria. Para más información respecto a la facturación está disponible el correo: facturación@grupoodisa.com

Los precios dependerán el tiempo que sea utilizado el servicio: $40 pesos por hora, hasta $350 por día. Está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día.

El IACM recomienda a los viajeros llegar con anticipación a la terminal que le corresponda, por lo menos 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 para nacionales, para así evitar retrasos por algún inconveniente.

