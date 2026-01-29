Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

El (AICM) habilitó una nueva opción de estacionamiento para los viajeros debido a los trabajos de mantenimiento y remodelación en la terminal aérea capitalina.

Se trata del estacionamiento que se ubica en la puerta 6 del en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, de la alcaldía Iztacalco.

Para los pasajeros que opten por utilizar este estacionamiento, el aeropuerto Benito Juárez ofrece un servicio de transporte gratuito para poder trasladarse de ese punto a la terminal aérea.

Dicha medida estará vigente a partir de este jueves 29 de enero y hasta nuevo aviso, y operará las 24 horas del día como alternativa a los trabajos de , mantenimiento y construcción de estacionamientos para evitar el congestionamiento vial.

Los usuarios podrán dejar su vehículo en el estacionamiento de la puerta 6 del , y podrán ser transportados al sin costo.

Lee también

¿Cómo funciona el estacionamiento y la nueva ruta de transporte?

Como una medida para evitar la saturación, el aeropuerto exhortó a los pasajeros a que utilicen el estacionamiento del Estadio GNP, donde podrán dejar sus vehículos.

El costo es de 40 pesos por hora y un máximo de 350 pesos por día, por lo que los usuarios deberán llegar a las terminales del aeropuerto con dos horas de anticipación en y tres en los internacionales.

El transporte gratuito estará debidamente identificado con el sello de Grupo Aeroportuario Marina y estará disponible las 24 horas del día hasta el fin de la remodelación del estacionamiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]