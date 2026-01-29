El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) habilitó una nueva opción de estacionamiento para los viajeros debido a los trabajos de mantenimiento y remodelación en la terminal aérea capitalina.

Se trata del estacionamiento que se ubica en la puerta 6 del Estadio GNP en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, de la alcaldía Iztacalco.

Para los pasajeros que opten por utilizar este estacionamiento, el aeropuerto Benito Juárez ofrece un servicio de transporte gratuito para poder trasladarse de ese punto a la terminal aérea.

Dicha medida estará vigente a partir de este jueves 29 de enero y hasta nuevo aviso, y operará las 24 horas del día como alternativa a los trabajos de remodelación, mantenimiento y construcción de estacionamientos para evitar el congestionamiento vial.

Los usuarios podrán dejar su vehículo en el estacionamiento de la puerta 6 del Estadio GNP, y podrán ser transportados al AICM sin costo.

¿Cómo funciona el estacionamiento y la nueva ruta de transporte?

Como una medida para evitar la saturación, el aeropuerto exhortó a los pasajeros a que utilicen el estacionamiento del Estadio GNP, donde podrán dejar sus vehículos.

El costo es de 40 pesos por hora y un máximo de 350 pesos por día, por lo que los usuarios deberán llegar a las terminales del aeropuerto con dos horas de anticipación en vuelos nacionales y tres en los internacionales.

El transporte gratuito estará debidamente identificado con el sello de Grupo Aeroportuario Marina y estará disponible las 24 horas del día hasta el fin de la remodelación del estacionamiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

