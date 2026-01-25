Más Información

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Del año dorado al Anschluss trumpiano

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

“Vamos a convertir al en el karaoke más grande del mundo”, dijo frente a 62 mil personas que lo fueron a escuchar a dicho recinto la noche de este sábado.

En punto de las 21:00 horas comenzaron los primeros acordes de “Campeones del mundo”, marcando el comienzo de “Érase una bestia”.

Un ejército de fanáticos uniformados en tonos negros y morados pintaron el estadio para recibir al regiomontano que desde 1996 empezó su andar en la música con Pxndx.

Foto: Facebook @maderovizcainojose
Foto: Facebook @maderovizcainojose

Lee también

Después de más de 20 canciones entre las que se contaron “Final Ruin” y “Narcisita por excelencia”, Madero tomó el micrófono para dirigir unas palabras a sus seguidores.

“Bienvenidos. Había pensado tantas cosas que decir en este momento, pero no me acuerdo de ninguna, atender esta cita importante, de perdida para los que estamos en el escenario, pero estoy seguro que también para muchos de ustedes que han estado con nosotros desde el día uno”, apuntó.

Antes de iniciar “Cantar de gesta”, Pepe explicó que contrario a lo que este tipo de canciones representan, él quiso hacer un tema que hablara de fracasos.

Foto: César González / EL UNIVERSAL
Foto: César González / EL UNIVERSAL

Lee también

“Dicen que el cantar de gesta es cuando llegan los héroes a sus pueblos y les cantan canciones por tantos logros, hazañas y victorias que han conseguido, yo escribí una canción todo lo contrario a eso, así como que ya llegaste, la has cagado 10 mil veces y la vas a seguir cagando”, apuntó.

Rayando la 1:00 de la madrugada y luego de mantener a las 62 mil almas cantando y bailando, José Madero tomó unos minutos para agradecer el haber pasado de un lugar de 200 personas al Estadio GNP en solo 10 años de comenzar su carrera como solista.

“Aquí estamos después de 10 años en el estadio GNP y pues venga, vamos a celebrar, todos ustedes y todos nosotros de aquí arriba”, mencionó.

Cuatro horas y 45 canciones después de iniciar el “Erase una bestia”, José bajó el telón de la que hasta ahora ha sido la noche más importante de su trayectoria en solitario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]