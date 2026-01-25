“Vamos a convertir al estadio GNP en el karaoke más grande del mundo”, dijo José Madero frente a 62 mil personas que lo fueron a escuchar a dicho recinto la noche de este sábado.

En punto de las 21:00 horas comenzaron los primeros acordes de “Campeones del mundo”, marcando el comienzo de “Érase una bestia”.

Un ejército de fanáticos uniformados en tonos negros y morados pintaron el estadio para recibir al regiomontano que desde 1996 empezó su andar en la música con Pxndx.

Después de más de 20 canciones entre las que se contaron “Final Ruin” y “Narcisita por excelencia”, Madero tomó el micrófono para dirigir unas palabras a sus seguidores.

“Bienvenidos. Había pensado tantas cosas que decir en este momento, pero no me acuerdo de ninguna, atender esta cita importante, de perdida para los que estamos en el escenario, pero estoy seguro que también para muchos de ustedes que han estado con nosotros desde el día uno”, apuntó.

Antes de iniciar “Cantar de gesta”, Pepe explicó que contrario a lo que este tipo de canciones representan, él quiso hacer un tema que hablara de fracasos.

“Dicen que el cantar de gesta es cuando llegan los héroes a sus pueblos y les cantan canciones por tantos logros, hazañas y victorias que han conseguido, yo escribí una canción todo lo contrario a eso, así como que ya llegaste, la has cagado 10 mil veces y la vas a seguir cagando”, apuntó.

Rayando la 1:00 de la madrugada y luego de mantener a las 62 mil almas cantando y bailando, José Madero tomó unos minutos para agradecer el haber pasado de un lugar de 200 personas al Estadio GNP en solo 10 años de comenzar su carrera como solista.

“Aquí estamos después de 10 años en el estadio GNP y pues venga, vamos a celebrar, todos ustedes y todos nosotros de aquí arriba”, mencionó.

Cuatro horas y 45 canciones después de iniciar el “Erase una bestia”, José bajó el telón de la que hasta ahora ha sido la noche más importante de su trayectoria en solitario.

