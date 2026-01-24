Más Información

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

Del derecho a la música, la vida de José Madero Vizcaíno siempre ha estado rodeada de drama, ya sea en su primer sueño de defender casos en los tribunales, en su etapa con o bien, ahora que

El originario de San Pedro Garza García ha tenido como estandarte el desamor en sus composiciones, algo que quedó claro desde “Arroz con leche”, su primer disco junto a la banda que lo llevó al estrellato y que es la temática que mantiene actualmente en “Canciones míseras”, su más reciente álbum.

Incluso en el proyecto secreto que Pepe y Ricardo Treviño lanzaron en 2003 con 11 canciones bajo los ritmos del folk rock los corazones rotos no faltan en las letras del hombre que con 46 años de edad tomará el Estadio GNP este sábado 24 de enero del 2026.

Con Pxndx José cosechó siete discos de estudio que fueron un rotundo éxito y que aún hoy en día los fans siguen pidiendo en sus conciertos pese a tener otros ocho como solista, demostrando lo hondo que llegó a impregnarse en la cultura popular desde 1996.

¿A qué hora empieza el concierto de José Madero en CDMX?

El concierto de José Madero en el Estadio GNP de la CDMX este sábado 24 de enero del 2026 inicia en punto de las 21 horas, aunque las puertas del recinto y el museo que se ha montado en el lugar harán lo propio a las 17 horas .

“Érase una bestia” promete ser un recorrido músical por la carrera del regiomontano, por lo que no se descarta que en el setlist se incluya alguno de los clásicos de Pxndx como “Los Malaventurados no lloran” o “Cita en el quirófano”.

A pocas horas de que inicie el concierto de José Madero en la CDMX todavía hay varios boletos para las gradas del Estadio GNP que se venden en mil 159 más cargos por servicio, así como en la zona general B con un costo de mil 220 pesos mexicanos.

Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketmaster, plataforma que ha estado en tendencia desde el pasado viernes 23 de enero por la preventa de BTS que dejó a varios fans tristes por no poder ver a su banda favorita, algo que parece, no sucederá en el caso de Pepe quien busca marcar sold out en su primera experiencia en este recinto.

