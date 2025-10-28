El regional mexicano y el rock alternativo compartieron el mismo escenario cuando Christian Nodal invitó a José Madero a su concierto, pero, aunque este gesto sorprendió a muchos, los fans del regiomontano no recibieron el dueto con entusiasmo.

En redes sociales, los comentarios fueron variados: “Que no se junten mucho”, “¡No, por favor!”, “¡Dios mío, no lo permitas!”

Pese al ruido digital, durante la presentación ambos cantantes se mostraron relajados, pero ni el cariño de los fans, que suelen perdonarle casi todo a Pepe, alcanzó esta vez: la sombra de las polémicas de Nodal pudo más que colaboración inesperada.

Los hijos que tuvo con Pinal, los más queridos para Enrique Guzmán

El exceso de sinceridad a veces mete en problemas a Enrique Guzmán, quien, a un mes de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, reveló que recuerda mucho a la también productora porque fue la madre de sus mejores hijos, haciendo referencia a Alejandra y a Luis Enrique.

Pero ¿y dónde quedan sus hijos menores? Daniela y Enrique, de 44 y 40 años respectivamente, a quienes procreó con Rosalba Welter, su segunda esposa y con quien está casado desde 1979.

¿Enrique Guzman prefiere a los hijos que tuvo con Silvia Pinal? Clasos/foto/Alfonso Manzano/

Perfume con Gardenia, pero sin visas de trabajo

Previo a las presentaciones que, como parte de la gira internacional, realizaría la puesta “Perfume de Gardenia”, por varias ciudades de Estados Unidos”, se supo que Julio Camejo y César Évora quedarán fuera del show, ya que a ambos actores cubanos les fueron negadas las visas de trabajo.

Ante este panorama, el productor Omar Suárez, tendrá que avisar, y en su caso renegociar, con los empresarios que le compraron fechas de su espectáculo, pues el elenco que ofreció no será el que se presente.

El actor no podrá estar en la gira de "Perfume de Gardenia"

