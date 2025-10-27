Más Información

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Sun Ra Arkestra hizo vibrar la Alhóndiga de Granaditas en el 53 Festival Internacional Cervantino

Cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Si bien es cierto que el nuevo reality de Azteca, “La granja VIP”, ha alcanzado buenos números de audiencia gracias a las polémicas de sus participantes; en la parte de la conducción no ha recibido tan buenos comentarios. Y es que, se ha visto a Adal Ramones, anfitrión de la emisión, dudoso y no tan claro al hablar de las reglas que rigen el show.

Ante esto, los fans de Verónica Castro agradecen que la ojiverde no haya aceptado la invitación para conducir el programa. Aunque la propuesta económica fue de las que suelen llamar la atención de la actriz, al final declinó el llamado, pues algo no terminaba de cuadrarle… y tuvo razón.

La broma de Rafael Inclán contra la solemnidad de Laura Flores

Durante la presentación de “Los hilos del pasado”, telenovela que marca el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, el elenco organizó una pasarela al estilo Fashion Week.

El actor Rafael Inclán aprovechó para romper la solemnidad del evento y le pidió prestado un abrigo a su colega, Luz María Jerez, con el fin de causar mayor impacto al momento de desfilar, acto que posteriormente comentó entre risas.

“No traía nada y le pedí su saco a la señora, ahí me quité el trapo, ojalé les haya gustado”, dijo mientras lucía evidentemente feliz por su “broma”. Todo lo contrario fue Laura Flores, quien en cuanto terminó su participación desapareció del lugar.

El actor hizo gala de su buen humor durante la presentación de "Los hilos del pasado". FOTO: Archivo
Habrá Fobia en el Vive Latino 2026

Leonardo de Lozanne está muy emocionado con el regreso de Fobia a los escenarios. La agrupación retomará actividades en el Vive Latino 2026, aunque el cantante reveló que esto ya tenía mucho tiempo cocinándose.

“Había platicado con los muchachos, tenemos como un año viéndonos, solo que no les habíamos dicho nada, hasta ahora que ya tenemos concierto”, dijo.

Fobia regresa a la escena musical. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
