Lupillo Rivera volvió a hablar de Belinda, aunque nadie parecía haber sacado el tema. El cantante aclaró que siempre fue “un caballero” con ella y que jamás le ha faltado al respeto, ni siquiera en su nuevo libro “Tragos Amargos”.“Siempre la he tratado de proteger, jamás he hablado una sola palabra mal de ella”, dijo el llamado Toro del Corrido, antes de soltar la frase que encendió las redes: “No quisiera seguir con Belinda, mi vida es muy larga… estoy bien correteado.”

En redes, claro, no faltó quien respondiera: “Tranquilo, nadie te estaba pidiendo que volvieras”. Otros lo celebraron por “superar la relación”, aunque algunos recordaron que fue él quien se tatuó su rostro. Lo cierto es que Lupillo sigue toreando su propio pasado… y los memes no perdonan.

JNS ensaya... y huye de la Jeans de Paty Sirvent

Durante los ensayos del “90’s Pop Tour: El Antro”, las chicas de JNS hicieron todo menos hablar. Salieron sonrientes, bailaron, cantaron un par de temas y —literal— salieron corriendo antes de que alguien les preguntara por el proyecto que prepara Paty Sirvent, excompañera y creadora de una nueva versión de Jeans.

Los reporteros se quedaron con la libreta abierta y las cámaras listas, pero sin declaraciones. Y no fue la única fuga: Kalimba, apenas supo que había prensa, decidió no quedarse. Al final, hubo luces, coreografía y playback, pero ningún testimonio: puro cardio y cero polémica.

JNS no será parte del regreso de Jeans, anunciado por Paty Sirvent. Fotos: Instagram

Taracena, Sánchez Parra y Noé Hernández: los “malos” más queridos del cine mexicano

Cada vez que hay casting para villanos, ya se sabe quiénes estarán ahí: Gerardo Taracena, Gustavo Sánchez Parra y Noé Hernández. Los tres se han cruzado en audiciones para papeles de narcos, secuestradores o sicarios, y hasta bromean al verse: “Nos vemos en el próximo crimen organizado”, dicen entre risas.

Sus rostros han marcado películas como “Amores perros”, “Apocalypto” y “Miss Bala”. Con el tiempo, han hecho de su destino un sello: si el cine los ve como malos, ellos lo aprovechan. Después de todo, nadie interpreta la maldad con tanto carisma como estos tres.

Foto: Instagram oficial.