En la vida de Lupilllo Rivera han pesado los errores y los momentos de orgullo, aunque estos hayan sido muy breves, como su romance con Belinda que, aunque menciona sólo en dos capítulos de su libro autobiográfico Tragos amargos, han sido suficientes para encender la furia de la artista.

Tras el anuncio del lanzamiento, que llega esta semana a México, Belinda emprendió acciones legales, acusando a Lupillo de violencia de género y violación a los derechos humanos por hablar de su relación en Tragos amargos y los detalles que da sobre su relación sentimental, que surgió cuando fueron coaches en el programa La Voz, en 2019.

En el libro, escrito por los periodistas Javier León Herrera, Ninette Ríos y Juan Manuel Navarro, se muestra a lo largo de 33 capítulos el lado poco conocido del llamado “Toro del corrido”.

Juan Manuel Navarro y Javier León colaboran de nueva cuenta. Foto: Penguin Random House

“Lupe está contando su vida y Belinda es un trocito de ella, entonces lo tiene que contar, no puede obviarlo, pero son dos capítulos en los que no se entra en detalles que no se puedan contar: cómo se enamoraron, quién le tiró los perros a quién, anécdotas, detalles”, explica Herrera, uno de los escritores.

Juan Manuel Navarro exalta que las referencias a la intérprete de “Cactus” no son en ningún sentido desfavorables, por el contrario, Lupillo la cita como una gran experiencia en su vida.

“Quiso de una forma comentarlo, porque para él fue un logro andar con Belinda, no se ha cansado de decir que la mujer más hermosa que ha conocido en su vida y para él fue un orgullo haber andado con ella”, explica Navarro.

Errores y rupturas familiares

Lupillo habla de su vida, partiendo con pasajes de su infancia y pasando por su carrera musical.

Para ambos autores, el relato de mayor relevancia es la confesión de Lupillo sobre una afección auditiva que podría dejarlo sordo en el corto plazo, alejándolo de la música y de los escenarios, aunque actualmente se encuentra en tratamiento médico con buen pronóstico.

“Se está tratando y afortunadamente va en buen camino, son muchas cosas, tanto en el aspecto familiar, como en el amoroso y en el profesional. También el accidente en el que casi muere, entonces, un libro lleno de mucha, por decirlo así, mucha controversia”, comenta el español Javier León.

Con Tragos amargos, dicen Navarro y León Herrera, no quieren enaltecer la figura de Rivera, pues incluso él acepta que su vida no es un modelo a seguir.

Lupillo reconoce, según comenta Juan Manuel Navarro, que su vida está llena de errores, entre ellos el distanciamiento familiar que mantiene tanto con sus hermanos, como con los hijos de Jenny, motivo por el que sólo Chiquis Rivera, su sobrina, y Rosa Saavedra, su mamá, aportaron sus vivencias y anécdotas para la publicación.

“No estamos pidiendo que alaben a Lupillo, sólo que lo lean y, si van a opinar, que se hagan una buena opinión, es muy válido estar de acuerdo con él o no, no estamos pidiendo que lo hagan un santo a él, simplemente que vean su historia”, dice Juan Manuel.

El periodista radicado en Hollywood reitera que temas como la familia y sus altibajos resultaron difíciles de abordar para el cantante, porque sabía que invariablemente se tendría que tocar el pasaje del distanciamiento con sus hermanos.

“Es de esos capítulos que obviamente le costó mucho a él, obviamente más que el hablar de sus problemas en el oído, yo creo que lo que es cuestión familiar todavía le puede mucho”, dice.

León Herrera comenta que Jenny Rivera es para Lupillo una herida que no cierra, y eso también se podrá leer en el libro.

“Su relación con Jenni Rivera es un tema muy fuerte para él, se van a dar cuenta cómo fue esa relación, cómo se enemistaron, cómo cree que le falló a su hermana, porque no todo es color de rosa para Lupillo, en el libro también admite que cometió errores”, afirma el escritor.

La autobiografía de “El toro del corrido” no es el primer trabajo literario que realizan en colaboración el mexicano, Juan Manuel Navarro, y el originario de Alicante, España, Javier León Herrera; en su haber figura Luis Miguel, la historia, también un texto biográfico sobre el cantante, basado en una investigación realizada por varios años y que sirvió como referencia a la bioserie, y Nuestro Julio: la historia de un amor como no hay otra igual.