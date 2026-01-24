Más Información

Durante más de 25 años, Ronnie Platt fue camionero. La nunca desapareció de su vida, pero tampoco parecía conducirlo a ningún escenario. Hasta que, pasados los 50 años, ocurrió el giro.

“Si hace 12 años me hubieras preguntado si creía que iba a ser el cantante principal de Kansas, Dios mío, ¿cómo alguien habría podido saberlo o predecirlo? Es difícil anticipar el futuro, sobre todo el de la música”, reflexiona en entrevista.

Hoy, Platt canta al frente de Kansas, una banda que también ha aprendido que sobrevivir no significa quedarse inmóvil, sino adaptarse sin perder identidad.

Su incorporación en 2014 se dio justo por eso: decidir cambiar sin importar la edad.

Tras la salida de Steve Walsh, vocalista histórico de Kansas, Platt, entonces cantante de Shooting Star y trabajador camionero, contactó por Facebook al guitarrista Rich Williams y fue elegido como nuevo vocalista de la banda.

“Es realmente halagador para mí ser parte de esto ahora, ser parte de una banda con un legado tan increíble. Pensar que estoy en mi año número 12 con Kansas y que sigue mejorando, que el público ha sido fantástico, es algo muy especial para mí”, enfatiza.

Sin temor al cambio

Formada a principios de los 70 en Estados Unidos, Kansas es una de las bandas clave del rock progresivo, con un sonido que combinó virtuosismo instrumental y canciones de impacto masivo.

Kansas se forma en Topeka al fusionar bandas locales y comienza a girar en el circuito regional. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband
Kansas se forma en Topeka al fusionar bandas locales y comienza a girar en el circuito regional. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband

Temas como “Carry on wayward son” y “Dust in the wind” la convirtieron en un referente del rock progresivo intergeneracional.

A cinco décadas, la banda sigue activa en una industria transformada, donde el streaming modificó el consumo y las giras se volvieron el principal sostén. Lejos de resistirse, Kansas ha optado por adaptarse sin alterar su identidad.

“Vivimos en un mundo increíble, con tantas cosas disponibles para promocionar tu banda. Nuestro mánager se asegura de que estemos presentes en todos los medios”.

Para Platt, esas herramientas no sustituyen lo esencial. La vigencia del grupo, dice, sigue dependiendo del escenario y de la relación directa con el público.

“Aunque estemos tocando la misma canción, cada noche es un poco diferente. Ese es el elemento vivo. Eso es lo que espero que nunca se pierda”, aclara.

Esa postura se extiende a la conversación sobre las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, frente a la cual, en su caso, evita un discurso alarmista.

“Ojalá haya espacio para todo, pero también para quienes seguimos apostando por el elemento en vivo”, considera el cantante.

A pesar de los años y del peso del catálogo, los conciertos siguen implicando exigencia, aclara. Cada público es distinto y la presión del legado permanece.

Con los álbumes Leftoverture y Point of know return, alcanza éxito mundial con temas icónicos. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband
Con los álbumes Leftoverture y Point of know return, alcanza éxito mundial con temas icónicos. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband

“Si pienso todo el tiempo que esta banda lleva más de 50 años y la gente mantiene esa historia en su mente, me pongo demasiado nervioso. Por eso tratamos de salir a divertirnos”, afirma.

Kansas se presentará el próximo 7 de febrero en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar. Para el músico, el regreso al país representa un reencuentro con públicos de distintas generaciones.

“Nuestros fans van a ver a un equipo de músicos que no se detienen. Queremos que experimenten Kansas en vivo”, promete.

Tras la salida del vocalista histórico Steve Walsh, elige a Ronnie Platt como nuevo cantante. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband
Tras la salida del vocalista histórico Steve Walsh, elige a Ronnie Platt como nuevo cantante. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL e Instagram @kansasband
