El cantante británico Harry Styles anunció un par de conciertos en México como parte de su gira" Together, Together 2026" , los shows los ofrecerá el 31 de julio y el 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros con Jorja Smith como invitada especial

Jorja Smith es una aclamada cantautora británica de R&B y soul, es conocida por su voz emotiva y letras introspectivas que abordan temas sociales.

Harry Styles publicará mañana viernes un nuevo single titulado "Aperture", el primero de su cuarto disco de estudio "Kiss all the time. Disco, occasionally", que será su primer álbum en cuatro años.

El disco completo del cantante tendrá 12 canciones y saldrá el seis de marzo, aunque la preventa ya está disponible en la página web de Sony Music y en las tiendas de música del mundo entero.

El artista, de 31 años, ya dio la pasada semana algunos detalles del disco, como la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

El cantante Harry Styles anuncia conciertos en la Ciudad de México.

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen la pasada semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: "We Belong Together" (Somos el uno para el otro).

Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado 'Forever, forever', sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la boyband británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, 'Harry Styles', para después continuar en 2019 con 'Fine Line' y, por último, con 'Harry´s House' (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.

*Con información de EFE.

