En 1976 el rock transitaba entre el glam y el progresivo y ya se sentía con fuerza el punk, pero lo que la mayoría de la juventud quería era reinar en las pistas de baile, entre las grandes bolas de espejos y las potentes luces, donde podían lucir sus mejores pasos al ritmo de los éxitos de ABBA, Bee Gees y Elton John.

Arrival fue el LP que ese año lanzó el cuarteto sueco ABBA, el cual incluía uno de sus más grandes éxitos: “Dancing queen”, el cual engloba mucho del espíritu juvenil de esa época: disfrutar la música, del baile y captar la atención de todos:

“And when you get the chance/You are the dancing queen/young and sweet, only seventeen…” (Y cuando tienes la oportunidad/eres la reina del baile/joven y dulce, sólo 17 años….)

La comedia musical Mamma Mia!, cuya versión cinematográfica llegó en 2018 revivió el furor por la música de los suecos y, sin duda, “Dancing queen” es una de las preferidas del público hasta ahora.

Otros artistas que triunfaban rotundamente en ese 1976 fueron los australianos Bee Gees, quienes lanzaron el hit “You should be dancing”, número 1 de Billboard de la primera semana de septiembre, éxito que se incluyó en la película disco por excelencia: Saturday night fever, de 1977, con John Travolta.

“Don’t go breaking my heart” de Elton John, a dueto con Kiki Dee, también llegó a la cima de los éxitos; las nuevas generaciones conocen esa misma canción, pero con RuPaul acompañando a Elton John.

“Love rollercoaster”, de Ohio Players, “December, 1963 (Oh, what a night)”, The four season, “(Shake, shake, shake) shake your booty” y “That’s the way (I like it)” de KC and The Sunshine Band; la versión electrónica de la Quinta Sinfonía de Beethoven de Walter Murphy, y “Play that funky music” de Wild Cherry, también fueron éxitos.

Y en la radio se escuchaban “Get up and boogie” y “Fly, Robin, fly” de The Silver Convention; “I’m on fire”, de 5000 Volts, y “Love to love you baby” de Donna Summer.

Hits que trascendieron generaciones

En medio del dominio de los géneros disco y funk, hubo grandes obras de rock que se publicaron ese 1976, e indudablemente Hotel California de The Eagles es uno de los mayores hitos de la cultura pop con el tema homónimo que ha influenciado a muchas generaciones.

Fotos: Especiales

Otros álbumes de ese lapso son A day at the races de Queen; Dirty Deeds done dirt cheap de AC/DC; 2112 de Rush; Presence de Led Zeppelin; Black and blue de The Rolling Stones; Station to station de David Bowie; Rocks de Aerosmith, y Songs in the key of life de Stevie Wonder.

Tres bandas lanzaron su disco debut ese año y las tres titularon su obra con su mismo nombre: Ramones, Boston (que contiene el hit “More than a feeling”) y Blondie.

Para los románticos, “If you leave me now”, de Chicago, es uno de los temas inolvidables y se publicó ese año, al igual que el Framton comes alives!, de Peter Framton.

Kiss publicó su Destroyer y sólo dos Beatles se hicieron presentes ese 1976: Paul McCartney, que formaba parte de Wings, lanzó el Wings at the speed of sound (que incluye “Silly love song”, número 1 de Billboard en ese junio) y George Harrison el Thirty three & 1/3, mientras que Bob Dylan lanzó Desire, que contiene la mítica “Hurricane”.

Sin embargo, el abrumador éxito de la música disco marcó ese 1976 e incluso íconos rockeros tuvieron que publicar temas muy bailables, como Rod Stewart, Blondie e incluso los mismos The Rolling Stones.