Los tiempos cambian y MTV Music Television lo sabe, hoy dicen adiós las señales icónicas como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, las cuales dejarán de emitir señal, cerrando un ciclo de casi cinco décadas en las que el consumo de videos musicales a través de estas emisiones definieron la cultura pop global.

En México, la señal de MTV Music Television —entendida como los canales musicales de MTV que transmitían videoclips y programación musical continua— dejó de existir oficialmente el 13 de diciembre de 2025, cuando Paramount Global confirmó el cierre de sus principales canales dedicados a música (como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live) en ese mercado.

MTV nació el 1 de agosto de 1981 en Estados Unidos como el primer canal de televisión dedicado las 24 horas a la música. Su lanzamiento marcó un antes y un después en la industria musical y televisiva: el primer video transmitido fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, una elección simbólica que anunciaba el poder de la imagen sobre el audio.

MTV impulsó carreras, cambió la forma de consumir música y convirtió a artistas como Michael Jackson, Madonna, Prince y Duran Duran en íconos globales. Durante los años 80 y principios de los 90, el canal definió modas, lenguaje visual y una identidad juvenil completamente nueva.

A partir de mediados de los años 90, MTV comenzó a alejarse del formato musical puro, la llegada de realities como "The Real World" y "Beavis and Butt-Head" marcó el inicio de un cambio estratégico: el rating provenía más del entretenimiento que de los videoclips.

En los 2000, la programación musical quedó relegada a horarios nocturnos o canales alternos, mientras MTV se transformaba en una señal de cultura pop, series y realities, lo que muchos consideran el “fin” de la MTV original.

El cierre simbólico de Music Television ocurrió de forma paulatina, no con un apagón oficial, los videos musicales migraron a plataformas digitales como YouTube y servicios de streaming, haciendo obsoleto el modelo que MTV creó.

El canal mantuvo el nombre MTV incluso cuando dejó de transmitir música, convirtiéndolo en una marca más que en una descripción literal; a 44 años de su nacimiento, MTV sigue existiendo, pero la era de Music Television como la conocimos quedó cerrada como uno de los capítulos más influyentes de la historia del entretenimiento.

