El rock del barrio inundó el Zócalo de la Ciudad de México con el cierre del festival luces de Invierno a cargo de Las Víctimas del Doctor Cerebro la noche de este martes 30 de diciembre del 2025, banda que dejó claro que hay una nueva generación de pequeños que seguirán con la ola rockera nacional.

Los originarios de Ciudad Nezahualcóyotl subieron al escenario de la Plaza de la Constitución a las 19:30 horas cuando su característica mezcla de sonidos hizo gritar a las miles de personas que se dieron cita para entonar los clásicos de Chipotle, Abulón, Ranas, Tuco, Julián André, Carloz Olivoz y Paolo.

“Levanten a sus niños chinga, presenten a la nueva generación de rockeros, darketos, punketos, la niña de rosa, el de verde con suéter amarillo, esos dos de blanco con cuadros negros”, dijo el vocalista de la agrupación mientras decenas de niños eran alzados en hombros por sus padres.

Lee también Lo que debes saber antes de ir al concierto gratuito de las Víctimas de Dr. Cerebro

Las Víctimas del DR Cerebro además están de fiesta, pues, celebran 35 años de ser una de las bandas insignia de la ola de rock y ska nacionales, por lo que su concierto en el Zócalo fue un recorrido por las canciones que más han impactado en sus fans a lo largo de las décadas.

“Vamos a tocar ahorita puras rolas que fueron los sencillos de las Víctimas a lo largo del tiempo, hace 35 años empezamos este viaje, bienvenidos los rockeros, los skatos, los punketos, todos, estamos honrados de ser mexicanos, de venir del barrio, recuerden que todos los sueños son posibles, nunca es tarde para empezar carnales”, señaló Ranas.

Temas como “El nahual”, “Corazón”, “Hay Amores”, “La guayaba” y “Brujerías” fueron algunos de los que hicieron retumbar la Plaza de la Constitución con los brincos y el slam de los ahí presentes.

Lee también Testimonios navideños en el Zócalo; productores confían en el repunte de ventas

Uno de los momentos cumbre fue cuando Chipotle tomó el micrófono para hablar del amor y el verdadero significado que tiene fuera de todas las construcciones sociales tan nocivas que se tienen a su alrededor.

“Esta canción va dedicada a toda la banda de ska que vino esta noche, a toda mi familia que está en el Zócalo, ¿Quién de ustedes tiene un amor tóxico?, el amor es libertad, elevemos con quien estar, digan no a la posesión no somos dueños de nadie, cero machismo, cero toxicidad, un aplauso para el amor verdadero”, dijo.

De la misma manera, una banda que viene de la periferia y que siempre ha hablado en favor de la ciudadanía no podía dejar pasar la oportunidad para reconocer a sus fans que diariamente salen a ganarse el pan de manera honrada.

Lee también ¡Y que viva el rock and roll! Realizan "TlacuACH Fest" en Alameda Central; "la música puede unir a la comunidad": Carlos Cervantes

“Quiero que se den un pinche aplauso porque ustedes sin robar con o sin corbata mantiene al país con su trabajo que se paran a las pinches seis de la mañana para ir a trabajar, nosotros somos del barrio y sabemos de qué se trata”, apuntó Chipotle previo a “Hago Lo Que Quiero”.

Las mujeres toman el Zócalo con slam

Durante su concierto en el Zócalo de la CDMX, las Víctimas del DR Cerebro tomaron un momento para que las mujeres fueran las protagonistas de la noche organizando círculos de slam en toda la plancha.

“Que pinche manera de terminar el año, un aplauso fuerte para todas las mujeres que vinieron, porque es tiempo de mujeres, las queremos, las cuidamos y las respetamos un chingo, como estamos entre puro caballero, puro cabrón de huevos vamos a invitar a puras mujeres a ese círculo, puras morras, quiero que me enseñen como hacen slam las mujeres en el Zócalo ”, dijeron Chipotle y Ranas antes de iniciar con “Blanco y negro”.

Como no podía ser de otra manera, el concierto gratuito de las Víctimas del DR Cerebro cerró el festival Luces de Invierno 2025 pasadas las 21:00 horas con “El Esqueleto”, la canción que sin duda alguna se ha vuelto un estandarte de la banda y del rock nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm